https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/novyy-avtomobil-skoroy-pomoschi-peredali-gudautskoy-bolnitse-1047637924.html

Новый автомобиль скорой помощи передали Гудаутской больнице

Новый автомобиль скорой помощи передали Гудаутской больнице

Ранее такие же машины были переданы Очамчырской ЦРБ и Рицинскому нацпарку. 23.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-23T17:14+0300

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СУХУМ, 23 авг – Sputnik. Новую машину скорой помощи марки "Тойота-Хайс" передал Минздрав Абхазии Гудаутской центральной районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "С начала года в Гудаутском районе произошло более 20 ДТП, в них 29 человек получили ранения различной степени тяжести. Как показывает статистика, аварии наиболее часто случаются именно в этом районе. Поэтому мы приняли решение о необходимости усиления медицинской службы головного медучреждения Гудауты," – рассказал он.Бутба добавил, что пока машина передается Гудаутской ЦРБ, а когда будет организован пункт скорой помощи на посту Мюссера, машину перевезут туда. При этом она продолжит работать на нужды районной больницы. По словам главврача Хаджарата Шамба, в летний период нагрузка на медперсонал сильно возрастает. "Наши машины с серьезной нагрузкой работали во время ковида, и сейчас не стоят, там износ идет, физическая усталость оборудования. Конечно, сейчас нам кстати новый автомобиль. Много больных, нагрузка летняя большая, случаев ДТП тоже больше становится во время летнего сезона", – сказал он. Ранее машины скорой помощи марки "Тойота-Хайс", оборудованные всем необходимым, были переданы Очамчырской районной больнице и Рицинскому национальному парку.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/novyy-avtomobil-skoroy-pomoschi-peredali-ochamchyrskoy-bolnitse-1047616088.html

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