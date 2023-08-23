https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/odin-chelovek-pogib-v-rezultate-dtp-v-gagrskom-rayone-1047630177.html

Один человек погиб в результате ДТП в Гагрском районе

Один человек погиб в результате ДТП в Гагрском районе

Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 7:50 среды. 23.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Мужчина 1958 года рождения погиб в результате ДТП в селе Алахадзы, сообщили Sputnik в дежурной части подразделения МЧС Абхазии по Гагрскому району. В ведомстве уточнили, что авария произошла на улице Эшба в селе Алахадзы. Там столкнулись два легковых автомобиля марок Toyota и BMW, за рулем которой и сидел погибший.В ДТП также пострадали водитель Toyota и пассажирка BMW. Они были госпитализированы в районную больницу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/nachalnik-gai-rasskazal-o-prichinakh-dtp-v-abkhazii-1047568464.html

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