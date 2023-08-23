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Один человек погиб в результате ДТП в Гагрском районе
Один человек погиб в результате ДТП в Гагрском районе
Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 7:50 среды. 23.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-23T13:53+0300
2023-08-23T13:53+0300
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СУХУМ, 23 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Мужчина 1958 года рождения погиб в результате ДТП в селе Алахадзы, сообщили Sputnik в дежурной части подразделения МЧС Абхазии по Гагрскому району. В ведомстве уточнили, что авария произошла на улице Эшба в селе Алахадзы. Там столкнулись два легковых автомобиля марок Toyota и BMW, за рулем которой и сидел погибший.В ДТП также пострадали водитель Toyota и пассажирка BMW. Они были госпитализированы в районную больницу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/nachalnik-gai-rasskazal-o-prichinakh-dtp-v-abkhazii-1047568464.html
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абхазия, новости, дтп
Один человек погиб в результате ДТП в Гагрском районе
Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 7:50 среды.
СУХУМ, 23 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Мужчина 1958 года рождения погиб в результате ДТП в селе Алахадзы, сообщили Sputnik в дежурной части подразделения МЧС Абхазии по Гагрскому району.
Сигнал о происшествии поступил в 7:50 среды, 23 августа. На место выехали спасатели.
В ведомстве уточнили, что авария произошла на улице Эшба в селе Алахадзы. Там столкнулись два легковых автомобиля марок Toyota и BMW, за рулем которой и сидел погибший.
В ДТП также пострадали водитель Toyota и пассажирка BMW. Они были госпитализированы в районную больницу.