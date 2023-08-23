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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 августа
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 августа
Погоду черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему формировать барическое поле пониженного атмосферного давления. 23.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-23T17:53+0300
2023-08-23T17:53+0300
2023-08-23T17:53+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 23 авг – Sputnik. В четверг, 24 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Со второй половины дня местами возможны кратковременные осадки.Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 - 80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 августа
Погоду черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему формировать барическое поле пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 23 авг – Sputnik. В четверг, 24 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Со второй половины дня местами возможны кратковременные осадки.
Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60 - 80%.