https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-24-avgusta-1047638373.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 августа

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 августа

Погоду черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему формировать барическое поле пониженного атмосферного давления. 23.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-23T17:53+0300

2023-08-23T17:53+0300

2023-08-23T17:53+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/07/1046765963_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_7e35490caf2ea8a2a5fbbebb158e1867.jpg

СУХУМ, 23 авг – Sputnik. В четверг, 24 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Со второй половины дня местами возможны кратковременные осадки.Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +27°С до +32°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 - 80%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии