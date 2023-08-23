https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/verkhovnyy-sud-abkhazii-rassmotrit-delo-o-krovnoy-mesti-1047628600.html

Верховный суд Абхазии рассмотрит дело о кровной мести

Верховный суд Абхазии рассмотрит дело о кровной мести

За умышленное убийство, совершенное из кровной мести группой лиц по предварительному сговору, а также за незаконное приобретение, хранение и ношение... 23.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-23T12:36+0300

2023-08-23T12:36+0300

2023-08-23T12:36+0300

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СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Верховный суд Абхазии рассмотрит уголовное дело об убийстве Раджаба Анкваб, совершенном из кровной мести. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.Следствие установило, что подозреваемый, житель села Джирхуа Сатбей Кокоскерия, совершил преступление из-за того, что 1 января 2012 года Анкваб убил его родственника, Гию Кокоскерия. Уточняется, что подозреваемый, действуя умышленно и по предварительному сговору, приехал с не установленными следствием лицами во двор многоквартирного дома №75/4 в селе Багрыпста Гагрского района. Кокоскерия дождался, пока Раджаб Анкваб выйдет во двор и три раза выстрелил в него из пистолета Макарова калибра 9 миллиметров. Анкваб скончался на месте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-v-babyschire-1047510275.html

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