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Верховный суд Абхазии рассмотрит дело о кровной мести
Верховный суд Абхазии рассмотрит дело о кровной мести
За умышленное убийство, совершенное из кровной мести группой лиц по предварительному сговору, а также за незаконное приобретение, хранение и ношение... 23.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-23T12:36+0300
2023-08-23T12:36+0300
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СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Верховный суд Абхазии рассмотрит уголовное дело об убийстве Раджаба Анкваб, совершенном из кровной мести. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.Следствие установило, что подозреваемый, житель села Джирхуа Сатбей Кокоскерия, совершил преступление из-за того, что 1 января 2012 года Анкваб убил его родственника, Гию Кокоскерия. Уточняется, что подозреваемый, действуя умышленно и по предварительному сговору, приехал с не установленными следствием лицами во двор многоквартирного дома №75/4 в селе Багрыпста Гагрского района. Кокоскерия дождался, пока Раджаб Анкваб выйдет во двор и три раза выстрелил в него из пистолета Макарова калибра 9 миллиметров. Анкваб скончался на месте.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-v-babyschire-1047510275.html
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абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии, убийство
абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии, убийство

Верховный суд Абхазии рассмотрит дело о кровной мести

12:36 23.08.2023
© Sputnik / Илья ПиталевСкульптура богини Фемиды в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве
Скульптура богини Фемиды в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 23.08.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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За умышленное убийство, совершенное из кровной мести группой лиц по предварительному сговору, а также за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия подозреваемому может грозить длительное тюремное заключение, вплоть до пожизненного.
СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Верховный суд Абхазии рассмотрит уголовное дело об убийстве Раджаба Анкваб, совершенном из кровной мести. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.
Следствие установило, что подозреваемый, житель села Джирхуа Сатбей Кокоскерия, совершил преступление из-за того, что 1 января 2012 года Анкваб убил его родственника, Гию Кокоскерия.
Уточняется, что подозреваемый, действуя умышленно и по предварительному сговору, приехал с не установленными следствием лицами во двор многоквартирного дома №75/4 в селе Багрыпста Гагрского района.
Кокоскерия дождался, пока Раджаб Анкваб выйдет во двор и три раза выстрелил в него из пистолета Макарова калибра 9 миллиметров. Анкваб скончался на месте.
Прокуратура агудзерского района РА - Sputnik Абхазия, 1920, 15.08.2023
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15 августа, 15:21
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