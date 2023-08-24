https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/krylya-svobody-novuyu-pesnyu-mileny-bartsits-predstavili-v-sputnik-1047651612.html

"Крылья свободы": новую песню Милены Барциц представили в Sputnik

"Крылья свободы": новую песню Милены Барциц представили в Sputnik

Песня участницы "Детской Новой волны" и телевизионных конкурсов "Голос. Дети", "Битва талантов" написана на стихи абхазского поэта Бориса Гургулиа. 24.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Молодая абхазская певица Милена Барциц выпустила новую песню "Крылья свободы", посвященную 15-летию признания независимости Абхазии. Презентация прошла в пресс-центре Sputnik, Барциц впервые исполнила ее на публике.Абхазская часть песни написана на слова известного поэта Бориса Гургулиа, автор слов на русском языке – исполнительница Милена Барциц. Наткнувшись на четверостишье Бориса Гургулиа, которое называется "Апсны" (Абхазия), девушка решила записать песню на эти строки. Милена Барциц решила посвятить ее предстоящему 15-летию признания независимости Абхазии."Я считаю эту дату немаловажной в современной истории Абхазии. Признание независимости в 2008 году подарило много возможностей нашей стране, и я считаю, что это важный день, который нужно было осветить и с творческой стороны", – подчеркнула исполнительница.К созданию композиции подключилась детская творческая студия "StRaZa". Руководитель студии, певица Рамина Задей отметила, что написание и исполнение патриотических песен оказывает сильное влияние на мышление детей, поднимает их патриотический дух."Поэтому я считаю, что этот проект очень важен нашим деткам. Я благодарю Милену за возможность, она рассказывала, что должна родиться такая песня, и мы, конечно, с радостью быстро выучили ее и записали. Мы будем рады и впредь участвовать в такого рода проектах", – сказала Задей.Песня "Крылья свободы" была записана при поддержке социальной платформы "Будущее Абхазии". Сопредседатель платформы Милана Хашба отметила, что Милена Барциц на протяжении долгого времени является участницей благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии, и написание новой песни – это не первый добрый жест с ее стороны.Также она напомнила, что в сложные ковидные времена Милена участвовала в благотворительных концертах.Милана Хашба призвала жителей Абхазии информационно продвигать проекты, которые направлены на популяризацию национальной культуры, абхазского языка, так как информационного сопровождения не хватает.Милена Барциц – участница "Детской Новой волны" и телевизионных конкурсов "Голос. Дети", "Битва талантов", обучалась в академии имени Гнесиных. Кроме того, Барциц – участница движения "Послы доброй воли Абхазии", занимающегося гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230819/milena-bartsits-zapisala-pesnyu-ko-dnyu-priznaniya-nezavisimosti-abkhazii-1047584371.html

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