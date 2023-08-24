https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/probki-na-granitse-abkhazii-i-rossii-sokhranyatsya-do-sentyabrya-1047657887.html
Пробки на границе Абхазии и России сохранятся до сентября
Пробки на границе Абхазии и России сохранятся до сентября
Ппропускная способность на российско-абхазской границе превышена более чем в семь раз по сравнению с допустимой проектной мощностью. 24.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-24T17:50+0300
2023-08-24T17:50+0300
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СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Пробки на границе Абхазии и России сохранятся до конца сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи.Как отметили в таможне, туристический поток летом 2023 года бьет все рекорды. Так, в сутки государственную границу с Абхазией проходят до 70 тысяч человек, проезжают 11 тысяч автомобилей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/perevypolnenie-plana-i-rabota-v-pik-sezona-pokazateli-tamozhennoy-sluzhby-abkhazii-1047655744.html
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таможня, отдых в абхазии, абхазия, россия, государственная программа
таможня, отдых в абхазии, абхазия, россия, государственная программа
Пробки на границе Абхазии и России сохранятся до сентября
17:50 24.08.2023 (обновлено: 17:54 24.08.2023)
Ппропускная способность на российско-абхазской границе превышена более чем в семь раз по сравнению с допустимой проектной мощностью.
СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Пробки на границе Абхазии и России сохранятся до конца сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи.
"Нагрузка обычно не снижается до конца сентября... В период курортного сезона с мая по начало октября нагрузка на МАПП Адлер превышает пропускную способность в несколько раз", - сказала собеседница агентства, отметив, что август в этом промежутке считается месяцем пиковых транспортных нагрузок.
Как отметили в таможне, туристический поток летом 2023 года бьет все рекорды. Так, в сутки государственную границу с Абхазией проходят до 70 тысяч человек, проезжают 11 тысяч автомобилей.