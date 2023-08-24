https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/probki-na-granitse-abkhazii-i-rossii-sokhranyatsya-do-sentyabrya-1047657887.html

Пробки на границе Абхазии и России сохранятся до сентября

Пробки на границе Абхазии и России сохранятся до сентября

Ппропускная способность на российско-абхазской границе превышена более чем в семь раз по сравнению с допустимой проектной мощностью. 24.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Пробки на границе Абхазии и России сохранятся до конца сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи.Как отметили в таможне, туристический поток летом 2023 года бьет все рекорды. Так, в сутки государственную границу с Абхазией проходят до 70 тысяч человек, проезжают 11 тысяч автомобилей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/perevypolnenie-plana-i-rabota-v-pik-sezona-pokazateli-tamozhennoy-sluzhby-abkhazii-1047655744.html

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