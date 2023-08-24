https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-25-avgusta-1047658797.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 августа

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 августа

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться между северо-западным антициклоном и теплым сектором южного циклона. 24.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-24T19:10+0300

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2023-08-24T19:10+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 24 авг – Sputnik. В пятницу, 25 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные осадки, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 70 - 90%.

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погода в абхазии