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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 августа
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться между северо-западным антициклоном и теплым сектором южного циклона. 24.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-24T19:10+0300
2023-08-24T19:10+0300
2023-08-24T19:10+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 24 авг – Sputnik. В пятницу, 25 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные осадки, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 70 - 90%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться между северо-западным антициклоном и теплым сектором южного циклона.
СУХУМ, 24 авг – Sputnik. В пятницу, 25 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные осадки, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха 70 - 90%.