https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/tsena-benzina-ai-95-na-rossiyskoy-birzhe-obnovila-rekord-1047654137.html
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд
Летом биржевые цены на топливо обновили рекорды: в его начале своих максимальных значений достигла стоимость бензина, а в конце – дизельного топлива. 24.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-24T15:00+0300
2023-08-24T15:00+0300
2023-08-24T15:02+0300
топливо
бензин
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экономика
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СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга вновь обновила ценовой рекорд, превысив 71 тысячу рублей за тонну, при этом дизельное топливо подешевело, свидетельствуют данные торгов.Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 0,56%, до 66 026 рублей за тонну. В августе его цена 12 раз побила исторические рекорды, а стоимость максимально росла до 67 848 рублей за тонну.Биржевые цены на топливо обновили летом рекорды. Эксперты объяснили рост цен сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/minek-rasskazal-ot-chego-zavisit-tsena-na-benzin-v-abkhazii-1047575567.html
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топливо, бензин, россия, экономика
топливо, бензин, россия, экономика
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд
15:00 24.08.2023 (обновлено: 15:02 24.08.2023)
Летом биржевые цены на топливо обновили рекорды: в его начале своих максимальных значений достигла стоимость бензина, а в конце – дизельного топлива.
СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга вновь обновила ценовой рекорд, превысив 71 тысячу рублей за тонну, при этом дизельное топливо подешевело, свидетельствуют данные торгов.
Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 1,11%, до 71 746 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-92 снизилась на 0,42%, до 62 432 рублей за тонну.
Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 0,56%, до 66 026 рублей за тонну. В августе его цена 12 раз побила исторические рекорды, а стоимость максимально росла до 67 848 рублей за тонну.
Биржевые цены на топливо обновили летом рекорды. Эксперты объяснили рост цен сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом.