https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/ashuba-priznanie-rossiey-nezavisimosti-abkhazii-otrazilos-na-zhizni-kazhdogo-grazhdanina-1047675597.html

Ашуба: признание Россией независимости Абхазии отразилось на жизни каждого гражданина

Ашуба: признание Россией независимости Абхазии отразилось на жизни каждого гражданина

В Абхазию на празднование 15-летия международного признания независимости республики приехала делегация Совфеда России. 25.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-25T19:30+0300

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СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Признание Россией независимости Абхазии отразилось на жизни каждого гражданина республики, заявил на встрече с делегацией Совфеда РФ спикер Парламента Лаша Ашуба. Он подчеркнул, что Абхазия высоко ценит поддержку России по сохранению национальной идентичности абхазского народа, и выразил глубокую благодарность президенту России Владимиру Путину за его принципиальную позицию к народам Абхазии и Южной Осетии.Заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев от имени народа России поблагодарил спикера Парламента Абхазии за приглашение принять участие в торжественных мероприятиях, связанных с 15-летием признания независимости республики."Вы вспоминали голосование в Государственной Думе, в Совете Федерации, оно было тогда единогласным, и точно так же сейчас в России сохраняется абсолютный консенсус и в плане поддержки суверенитета, независимости Республики Абхазия, и в плане готовности оказывать всемерное содействие в реализации ваших планов по социально-экономическому развитию, по тому, чтобы добиваться международного признания суверенитета и независимости Абхазии", - сказал он.Уверенность в правильности принятого решения о признании независимости Абхазии за 15 лет укрепилась, подчеркнул зампредседателя Совфеда."Мы радуемся вашим успехам, переживаем, когда что-то получается не так, как было задумано изначально, к счастью, таких эпизодов очень мало. В то же время нарастает число уже успешно реализованных проектов, разумеется их гораздо больше", - подчеркнул Касачев.Россия продолжит работу, направленную на социально-экономическое развитие Абхазии, подчеркнул зампредседателя Совфеда. 26 августа в Абхазии пройдут торжественные мероприятия в честь 15-летия признания независимости республики со стороны Российской Федерации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/medvedev-reshenie-priznat-nezavisimost-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-obespechilo-mir-na-kavkaze-1047666558.html

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