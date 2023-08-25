https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/medvedev-reshenie-priznat-nezavisimost-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-obespechilo-mir-na-kavkaze-1047666558.html
Медведев: решение признать независимость Абхазии и Южной Осетии обеспечило мир на Кавказе
Медведев: решение признать независимость Абхазии и Южной Осетии обеспечило мир на Кавказе
26 августа 2008 года Дмитрий Медведев подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии. 25.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-25T13:05+0300
2023-08-25T13:05+0300
2023-08-25T13:49+0300
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СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Признание независимости Абхазии и Южной Осетии было не самым простым решением, которое Россия приняла в 2008 году, но оно обеспечило мир на Кавказе, защиту жизни и здоровья жителей республик. Об этом замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил на встрече с главами республик Асланом Бжания и Аланом Гаглоевым. Медведев поздравил народ Абхазии с 15-летием признания независимости с момента признания Россией, пожелал благополучия и успехов. Президент Абхазии Аслан Бжания в свою очередь поблагодарил народ России и лично Медведева за огромный вклад в развитие абхазской государственности. Признание независимости, по его словам, обеспечило мир в Абхазии. Бжания напомнил, что в период с 1993 по 2008 год в Галском районе от терактов погибло несколько сотен граждан. "Все это прекратилось, граница укреплена, у нас появилась реальная возможность заниматься созидательным трудом. Восстановлено огромное количество школ, детских садов, театров и спортивных сооружений", – отметил президент. Он добавил, что это все благодаря миру и поддержке России, и народ Абхазии всегда это будет помнить, "потому что выше ценности, чем мир, нет".26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/kruglyy-stol-posvyaschennyy-15-letiyu-priznaniya-nezavisimosti-abkhazii-sostoyalsya-v-tssei-1047635149.html
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дмитрий медведев, аслан бжания, россия, абхазия, политика
Медведев: решение признать независимость Абхазии и Южной Осетии обеспечило мир на Кавказе
13:05 25.08.2023 (обновлено: 13:49 25.08.2023)
26 августа 2008 года Дмитрий Медведев подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии.
СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Признание независимости Абхазии и Южной Осетии было не самым простым решением, которое Россия приняла в 2008 году, но оно обеспечило мир на Кавказе, защиту жизни и здоровья жителей республик. Об этом замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил на встрече с главами республик Асланом Бжания и Аланом Гаглоевым.
Медведев поздравил народ Абхазии с 15-летием признания независимости с момента признания Россией, пожелал благополучия и успехов.
"У нас союзнические отношения, очень добрые и, естественно, это развитие обязательно продолжится", – заверил замглавы Совбеза.
Президент Абхазии Аслан Бжания в свою очередь поблагодарил народ России и лично Медведева за огромный вклад в развитие абхазской государственности. Признание независимости, по его словам, обеспечило мир в Абхазии.
Бжания напомнил, что в период с 1993 по 2008 год в Галском районе от терактов погибло несколько сотен граждан.
"Все это прекратилось, граница укреплена, у нас появилась реальная возможность заниматься созидательным трудом. Восстановлено огромное количество школ, детских садов, театров и спортивных сооружений", – отметил президент.
Он добавил, что это все благодаря миру и поддержке России, и народ Абхазии всегда это будет помнить, "потому что выше ценности, чем мир, нет".
"К независимости, к свободе мы шли долгие десятилетия. Наш путь был окроплен большим количеством пота, крови, и в конечном итоге благодаря Российской Федерации справедливость восторжествовала. И я хотел бы вас проинформировать о том, что все наши совместные дела будут развиваться дальше, мы будем укреплять наши союзнические отношения", – подчеркнул глава государства.
26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.