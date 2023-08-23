https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/kruglyy-stol-posvyaschennyy-15-letiyu-priznaniya-nezavisimosti-abkhazii-sostoyalsya-v-tssei-1047635149.html

Круглый стол, посвященный 15-летию признания независимости Абхазии, состоялся в ЦСЭИ

Круглый стол, посвященный 15-летию признания независимости Абхазии, состоялся в ЦСЭИ

Россия признала независимость Абхазии 26 августа 2008 года, после того как была отражена агрессия Грузии в Южной Осетии. 23.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-23T16:01+0300

2023-08-23T16:01+0300

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В Центре социально-экономических исследований состоялся круглый стол, посвященный 15-летию признания независимости Абхазии.Участники встречи рассказали о предпосылках этого решения, о том, какие события происходили после него, и каких успехов добилась республика с тех пор.SputnikИсторическое решениеДиректор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа подчеркнул, признание Россией независимости Абхазии – событие исторической важности. "Гуманитарная катастрофа, как дамоклов меч, вновь повисла над нами, и только российское вмешательство предотвратило ее. США не могу мириться с конкурентоспособными странами. Когда их операция на Южном Кавказе была сорвана Россией, они спустя шесть лет объявили ей войну, но уже через Украину. Нетрудно заметить, что, по своей сути, СВО является продолжением той войны, которую вели, ведут и будут вести Соединенные Штаты Америки против России", – считает директор ЦСЭИ.Он обратил внимание собравшихся на то, что все подобные провокации против России проводятся по одному и тому же сценарию, преследуют одну и ту же цель – укрепление однополярного мира во главе с Соединенными Штатами Америки. В таких геополитических условиях России приходится отвечать на вызовы и угрозы. Поражение Грузии в Пятидневной войне не означало сохранения мира и стабильности в будущем, поэтому Россия приняла политическое решение о признании независимости Абхазии и независимости Южной Осетии. Это закрепило итоги войны и обеспечило безопасность двух республик, подчеркнул Дамениа.Секретарь Совета безопасности Абхазии, бывший министр иностранных дел республики Сергей Шамба отметил, что признание независимости произошло в результате сложных политических процессов, которые происходили в прошлом и продолжаются в настоящее время."Это переустройство мировой системы, процесс идет фактически с конца 80-х годов. Сегодня мы видим, что вся эта ситуация подошла к кульминации на Украине. А может, еще и не подошла, и нас впереди ждут какие-то неизвестные нам события. Так что,мы живем в эпоху перемен, на нашу долю выпала серьезная борьба за права нашего народа", – сказал он.Встав на защиту Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года, Россия продемонстрировала, что готова применить силу, требуя соблюдения своих интересов в регионе. Признание Абхазии Россией обеспечило безопасность и стабильное развитие, добавил секретарь Совбеза. Поддерживая высказывание Сергея Шамба, член Общественной палаты Абхазии Сократ Джинджолия сказал, что самое главное следствие признание республики – решение вопроса безопасности."Я радовался, как и весь остальной народ, надежды новые появились, исполнилась наша вековая мечта. Мы были полны надежд на поступательное развитие, думали, что получим и широкое международное признание. Эти 15 лет показали, что самое главное – это обеспечение нашей безопасности. То есть мы получили возможность сконцентрироваться на внутриполитических делах, на развитии экономики, своей культуры," – сказал он.Говоря о будущем, Джинджолия отметил, что в той ситуации, в которой находится сейчас мир, делать какие-то прогнозы не получится, однако намечать шаги, которые нужно предпринять, можно. Для укрепления государственности следует развивать внутреннюю политику, экономику, культуру, демографию."Мы должны перейти к работе, когда общество и власть будут договариваться, решать вопросы, вместе обсуждать вопросы, волнующие население. Мы не государство, в котором миллионы людей, мы имеем возможность договариваться. Мы обязаны понять, что если хотим развиваться как независимое государство, то обязаны найти общий язык и договариваться. Развитие государства возможно только тогда, когда общество и государство могут договориться, культура играет важнейшую роль", – заметил он.Также Джинджолия считает, что для развития национальной экономики следует в три раза сократить чиновничий аппарат, сосредоточить усилия на противодействии коррупции и уделить больше внимания вопросам репатриации.Информационная открытостьТему представленности Абхазии в международном информационном пространстве на круглом столе затронула главный редактор Государственного информагентства "Апсныпресс" Манана Гургулия. Она отметила нехватку информации об Абхазии на разных языках, в том числе на английском."Нравится нам или не нравится, но большая часть мира говорит на этом языке – это язык международного общения. Нам необходимо иметь материалы и на английском языке, чтобы о нас знали", – подчеркнула она.Международное сообщество должно обладать информацией об Абхазии разного характера – это должна быть аналитика, экспертные оценки, исторические исследования и многое другое. Материалы на разных языках должны готовиться ученым сообществом, а журналисты в свою очередь должны распространять их, говорит Гургулия."Вот таких материалов об Абхазии, интересных, содержательных, глубоких не хватает как у нас внутри, так и для того, чтобы люди больше знали о нас", – заметила главный редактор "Апсныпресс".Затем слово предоставили бывшему депутату Парламента Раулю Лолуа, который в 2008 году руководил Центром спецназначения СГБ республики. Во время событий Пятидневной войны центр выполнял задачи, которые ставил главнокомандующий, президент Абхазии."Мы помним, как Грузия, получая вооружение, развязывала войны в Южной Осетии и, конечно же, в Абхазии. Перед началом той войны, которую она развязала в 2008 году в Южной Осетии, у них многократно увеличился военный бюджет. Мы внимательно наблюдали и понимали, что начнется новая война", – вспоминает он.В 2008 году российская армия вмешалась в происходящее и принудила грузинскую сторону к миру. А после этого Россия приняла решение о признании Абхазии и Южной Осетии, которое Лолуа назвал единственно верным. 26 августа Абхазия отмечает День международного признания независимости. В этот день 15 лет назад президент России Дмитрий Медведев подписала Указ о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии.

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