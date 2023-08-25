https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-26-27-28-i-29-avgusta-1047673478.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 26, 27, 28 и 29 августа

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 26, 27, 28 и 29 августа

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием обширного барического поля пониженного давления. 25.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-25T16:50+0300

2023-08-25T16:50+0300

2023-08-25T17:46+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 авг - Sputnik. В выходные и праздничные дни, 26, 27, 28 и 29 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Во вторник местами возможен дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Очень высокий – УФ индекс.Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +29°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии