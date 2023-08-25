https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/shamba-u-abkhazii-est-nadezhnyy-soyuznik--rossiya-1047664961.html
Шамба: у Абхазии есть надежный союзник – Россия
Шамба: у Абхазии есть надежный союзник – Россия
26 августа в Абхазии будет отмечаться 15-летие признания независимости со стороны Российской Федерации. 25.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-25T12:15+0300
2023-08-25T12:15+0300
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СУХУМ, 25 авг – Sputnik. У Абхазии есть надежный союзник – Российская Федерация, которая неоднократно показывала свою готовность защищать интересы республики, сказал в интервью радио Sputnik секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.Россия как член Совета безопасности Организации объединенных наций многократно защищала интересы Абхазии на международном уровне, добавил секретарь Совбеза."Наше спасение в том, что у нас есть надежный союзник. В эпоху таких перемен, которые сегодня происходят, это очень важно, потому что мир меняется. После распада биполярной системы на какое-то время возникла однополярная система, в которой доминировали Соединенные Штаты Америки", – сказал Шамба.Этому миропорядку сегодня противостоят серьезные государства, которые против однополярной системы. Эта борьба нарастает, и предсказать, во что она выльется, сложно, добавил он и выразил надежду на то, что благоразумие в этом вопросе возьмет верх. "Тут очень важно быть надежным и верным союзником Российской Федерации", –заявил секретарь Совбеза.По его словам, нынешняя власть в Грузии ведет прагматичную политику, и если она будет и дальше управлять страной, то отношения с Россией будут развиваться. Многих граждан Абхазии волнует, как это может отразиться на республике, заметил он.Мирные инициативы, в которые будут вовлечены все страны региона, будут положительно сказываться на все государства. Абхазии и Грузии нужно искать пути урегулирования взаимоотношений, подчеркнул секретарь Совета безопасности Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/shamba-rasskazal-o-prichinakh-voyny-v-abkhazii-i-poslevoennom-razvitii--1047534025.html
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абхазия, россия, грузия, сергей шамба, политика
Шамба: у Абхазии есть надежный союзник – Россия
12:15 25.08.2023 (обновлено: 12:44 25.08.2023)
26 августа в Абхазии будет отмечаться 15-летие признания независимости со стороны Российской Федерации.
СУХУМ, 25 авг – Sputnik. У Абхазии есть надежный союзник – Российская Федерация, которая неоднократно показывала свою готовность защищать интересы республики, сказал в интервью радио Sputnik секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.
"У нас не партнерские отношения с Россией, у нас союзнические отношения. После того, как мы подписали соглашение, в котором стороны взяли на себя обязательства в случае угроз выступить на стороне союзника, это уже совершенно другие взаимоотношения. Это союз военно-стратегический. Я всегда говорил и буду повторять, что никакая маленькая страна не может избежать внешних угроз, если у нее нет надежных союзников", –подчеркнул он.
Россия как член Совета безопасности Организации объединенных наций многократно защищала интересы Абхазии на международном уровне, добавил секретарь Совбеза.
"Наше спасение в том, что у нас есть надежный союзник. В эпоху таких перемен, которые сегодня происходят, это очень важно, потому что мир меняется. После распада биполярной системы на какое-то время возникла однополярная система, в которой доминировали Соединенные Штаты Америки", – сказал Шамба.
Этому миропорядку сегодня противостоят серьезные государства, которые против однополярной системы. Эта борьба нарастает, и предсказать, во что она выльется, сложно, добавил он и выразил надежду на то, что благоразумие в этом вопросе возьмет верх. "Тут очень важно быть надежным и верным союзником Российской Федерации", –заявил секретарь Совбеза.
По его словам, нынешняя власть в Грузии ведет прагматичную политику, и если она будет и дальше управлять страной, то отношения с Россией будут развиваться. Многих граждан Абхазии волнует, как это может отразиться на республике, заметил он.
"Я, во-первых, исключаю, что потепление отношений между Грузией и Россией может привести к отзыву нашей независимости, напротив, считаю, что мирные процессы, которые происходят на южном Кавказе, только в пользу нашим странам. Любое обострение и военное решение вопросов, как мы видели в последнее время между Азербайджаном и Карабахом, они только усугубляют взаимоотношения в нашем регионе", – уверен Шамба.
Мирные инициативы, в которые будут вовлечены все страны региона, будут положительно сказываться на все государства. Абхазии и Грузии нужно искать пути урегулирования взаимоотношений, подчеркнул секретарь Совета безопасности Абхазии.