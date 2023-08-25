https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/shamba-u-abkhazii-est-nadezhnyy-soyuznik--rossiya-1047664961.html

Шамба: у Абхазии есть надежный союзник – Россия

Шамба: у Абхазии есть надежный союзник – Россия

26 августа в Абхазии будет отмечаться 15-летие признания независимости со стороны Российской Федерации. 25.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-25T12:15+0300

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СУХУМ, 25 авг – Sputnik. У Абхазии есть надежный союзник – Российская Федерация, которая неоднократно показывала свою готовность защищать интересы республики, сказал в интервью радио Sputnik секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.Россия как член Совета безопасности Организации объединенных наций многократно защищала интересы Абхазии на международном уровне, добавил секретарь Совбеза."Наше спасение в том, что у нас есть надежный союзник. В эпоху таких перемен, которые сегодня происходят, это очень важно, потому что мир меняется. После распада биполярной системы на какое-то время возникла однополярная система, в которой доминировали Соединенные Штаты Америки", – сказал Шамба.Этому миропорядку сегодня противостоят серьезные государства, которые против однополярной системы. Эта борьба нарастает, и предсказать, во что она выльется, сложно, добавил он и выразил надежду на то, что благоразумие в этом вопросе возьмет верх. "Тут очень важно быть надежным и верным союзником Российской Федерации", –заявил секретарь Совбеза.По его словам, нынешняя власть в Грузии ведет прагматичную политику, и если она будет и дальше управлять страной, то отношения с Россией будут развиваться. Многих граждан Абхазии волнует, как это может отразиться на республике, заметил он.Мирные инициативы, в которые будут вовлечены все страны региона, будут положительно сказываться на все государства. Абхазии и Грузии нужно искать пути урегулирования взаимоотношений, подчеркнул секретарь Совета безопасности Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/shamba-rasskazal-o-prichinakh-voyny-v-abkhazii-i-poslevoennom-razvitii--1047534025.html

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