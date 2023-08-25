https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/teatralnyy-festival-planiruyut-provesti-v-abkhazii-v-2024-godu-1047664167.html
Театральный фестиваль планируют провести в Абхазии в 2024 году
Театральный фестиваль планируют провести в Абхазии в 2024 году
Для участия будут приглашаться российские и абхазские коллективы. 25.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-25T10:15+0300
2023-08-25T10:15+0300
2023-08-25T11:32+0300
в абхазии
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абхазия
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СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Министерство культуры Абхазии планирует провести театральный фестиваль с участием абхазских и российских театров в республике в 2024 году. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил министр Даур Кове.Даур Кове добавил, что сейчас проект театрального фестиваля находится на стадии обсуждения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/kulturnyy-kod-kove-rasskazal-o-rabote-minkulta-abkhazii-1047657781.html
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театр, культура, абхазия, министерство культуры абхазии
театр, культура, абхазия, министерство культуры абхазии
Театральный фестиваль планируют провести в Абхазии в 2024 году
10:15 25.08.2023 (обновлено: 11:32 25.08.2023)
Для участия будут приглашаться российские и абхазские коллективы.
СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Министерство культуры Абхазии планирует провести театральный фестиваль с участием абхазских и российских театров в республике в 2024 году. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил министр Даур Кове.
"Мы предложили провести в 2024 году театральный фестиваль в Абхазии. Это, на мой взгляд, очень хорошее мероприятие. Но без поддержки Министерства культуры (России - прим.) нам самим очень сложно будет его провести. Коллеги это понимают. Я надеюсь, они поддержат этот проект", – выразил надежду министр.
Даур Кове добавил, что сейчас проект театрального фестиваля находится на стадии обсуждения.