https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/teatralnyy-festival-planiruyut-provesti-v-abkhazii-v-2024-godu-1047664167.html

Театральный фестиваль планируют провести в Абхазии в 2024 году

Театральный фестиваль планируют провести в Абхазии в 2024 году

Для участия будут приглашаться российские и абхазские коллективы. 25.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-25T10:15+0300

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в абхазии

театр

культура

абхазия

министерство культуры абхазии

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СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Министерство культуры Абхазии планирует провести театральный фестиваль с участием абхазских и российских театров в республике в 2024 году. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил министр Даур Кове.Даур Кове добавил, что сейчас проект театрального фестиваля находится на стадии обсуждения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/kulturnyy-kod-kove-rasskazal-o-rabote-minkulta-abkhazii-1047657781.html

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театр, культура, абхазия, министерство культуры абхазии