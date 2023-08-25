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Третий концерт второго сезона "Apsny Star" прошел в Сухуме
Третий концерт второго сезона "Apsny Star" прошел в Сухуме
Во втором сезоне запланировано четыре концерта, они будут проходить раз в месяц 25.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-25T22:25+0300
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СУХУМ, 25 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Третий концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star" прошел в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 25 августа.В жюри были музыкальный продюсер Анри Гумба, Народная артистка Абхазии Нинель Бжания и приглашенный член жюри, солистка Госфилармонии Кристина Эшба.Команду Фаи Мархолия по решению наставницы покинул Леван Пхаладзе. В проекте остались Елизавета Аммаева, Кристина Кубрава, Сария Айба.В команде Руслана Шакая и Софии Рейнберг остались - Инна Койнова, Диана Карбашян, и Нила Начкебия, проект покинул Эрик Хатхуа.По итогам голосования в социальных сетях в команде Ильды Кучуберия появился новый участник Алан Беслан-ипа, он был участником первого сезона проекта.В "Apsny Star" остались Рената Хаджиева и Гунда Абухба, из проекта выбыла Лаура Хагба.Во втором сезоне запланировано четыре концерта, они будут проходить раз в месяц, первый концерт состоялся в июне, последний пройдет в сентябре. С октября по декабрь будет идти третий суперсезон, а сам финал проекта запланирован на декабрь.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230729/1047198968.html
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музыка, культура, абхазия
музыка, культура, абхазия
Третий концерт второго сезона "Apsny Star" прошел в Сухуме
22:25 25.08.2023 (обновлено: 22:26 25.08.2023)
Во втором сезоне запланировано четыре концерта, они будут проходить раз в месяц
СУХУМ, 25 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Третий концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star" прошел в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 25 августа.
Участники проекта разделены по командам Ильды Кучуберия, Фаи Мархолия и новых наставников - актера Абхазского драмтеатра, шоумена Руслана Шакая и его супруги дирижера Абхазской государственной капеллы Софии Рейнберг.
В жюри были музыкальный продюсер Анри Гумба, Народная артистка Абхазии Нинель Бжания и приглашенный член жюри, солистка Госфилармонии Кристина Эшба.
Команду Фаи Мархолия по решению наставницы покинул Леван Пхаладзе. В проекте остались Елизавета Аммаева, Кристина Кубрава, Сария Айба.
В команде Руслана Шакая и Софии Рейнберг остались - Инна Койнова, Диана Карбашян, и Нила Начкебия, проект покинул Эрик Хатхуа.
По итогам голосования в социальных сетях в команде Ильды Кучуберия появился новый участник Алан Беслан-ипа, он был участником первого сезона проекта.
В "Apsny Star" остались Рената Хаджиева и Гунда Абухба, из проекта выбыла Лаура Хагба.
Во втором сезоне запланировано четыре концерта, они будут проходить раз в месяц, первый концерт состоялся в июне, последний пройдет в сентябре. С октября по декабрь будет идти третий суперсезон, а сам финал проекта запланирован на декабрь.