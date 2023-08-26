https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/ardzinba-pozdravil-dzhioeva-s-15-letiem-priznaniya-nezavisimosti-yuzhnoy-osetii-1047679430.html

Ардзинба поздравил Джиоева с 15-летием признания независимости Южной Осетии

Ардзинба поздравил Джиоева с 15-летием признания независимости Южной Осетии

Ровно 15 лет назад Российская Федерация признала суверенитет двух кавказских республик - Абхазии и Южной Осетии. 26.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-26T10:20+0300

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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Министр иностранных дел Инал Ардзинба поздравил своего югоосетинского коллегу Асхара Джиоева с 15-летием признания независимости Южной Осетии со стороны России. Об этом сообщает Медиацентр МИД. "Уверены, что совместными усилиями мы и далее будем планомерно интенсифицировать двустороннее межгосударственное сотрудничество на всех направлениях во имя благополучия наших народов", - говорится в ноте. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла мирно спящий Цхинвал, началась Пятидневная война. Россия была вынуждена вмешаться в конфликт и принудить Грузию к миру. 26 августа 2008 года указы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии подписал президент России Дмитрий Медведев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/medvedev-nashey-glavnoy-zadachey-bylo-obespechit-bezopasnost-molodykh-respublik-1047679168.html

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