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Аслан Бжания почтил память Владислава Ардзинба в селе Эшера
Аслан Бжания почтил память Владислава Ардзинба в селе Эшера
Владислав Ардзинба - первый президент Абхазии, лидер, имя которого связывают с победой в войне 1992-1993 годов и становлением республики как самостоятельного... 26.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-26T12:24+0300
2023-08-26T14:32+0300
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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания почтил память Владислава Ардзинба в Нижней Эшере. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В торжественной церемонии принимали участие представители Администрации президента, Парламента, Кабинета министров, российский посол Михаил Шургалин, члены делегации Совета Федерации и Госдумы, ветераны войны, матери погибших, общественные деятели.После этого Аслан Бжания направился в село Джгярда Очамчырского района, чтобы почтить память второго президента республики Сергея Багапш, при котором произошло историческое событие - признание независимости Абхазии со стороны России. 26 августа в Абхазии отмечается важный праздник - День международного признания независимости. Именно в эту дату 15 лет назад российский президент Дмитрий Медведев подписал указы о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/tsvety-vozlozhili-v-parke-slavy-chest-15-y-godovschiny-priznaniya-abkhazii-1047679926.html
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абхазия, новости, аслан бжания, владислав ардзинба, сергей багапш, день признания независимости абхазии
абхазия, новости, аслан бжания, владислав ардзинба, сергей багапш, день признания независимости абхазии

Аслан Бжания почтил память Владислава Ардзинба в селе Эшера

12:24 26.08.2023 (обновлено: 14:32 26.08.2023)
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииПамять первого президента Абхазии почтили в селе Эшера
Память первого президента Абхазии почтили в селе Эшера - Sputnik Абхазия, 1920, 26.08.2023
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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Владислав Ардзинба - первый президент Абхазии, лидер, имя которого связывают с победой в войне 1992-1993 годов и становлением республики как самостоятельного государства.
СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания почтил память Владислава Ардзинба в Нижней Эшере. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В торжественной церемонии принимали участие представители Администрации президента, Парламента, Кабинета министров, российский посол Михаил Шургалин, члены делегации Совета Федерации и Госдумы, ветераны войны, матери погибших, общественные деятели.
После этого Аслан Бжания направился в село Джгярда Очамчырского района, чтобы почтить память второго президента республики Сергея Багапш, при котором произошло историческое событие - признание независимости Абхазии со стороны России.
26 августа в Абхазии отмечается важный праздник - День международного признания независимости. Именно в эту дату 15 лет назад российский президент Дмитрий Медведев подписал указы о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии.
Цветы возложили в парке Славы честь 15-й годовщины признания Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 26.08.2023
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