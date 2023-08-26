https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/festival-khibla-gerzmava-priglashaet-nachalsya-v-sukhume-1047695198.html

Фестиваль “Хибла Герзмава приглашает...” начался в Сухуме

Фестиваль “Хибла Герзмава приглашает...” начался в Сухуме

Фестиваль оперной дивы начался в столице Абхазии в День признания независимости Республики, а завершится 28 августа концертом у Пицундского храма. 26.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-26T21:49+0300

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хибла герзмава

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СУХУМ, 26 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Фестиваль “Хибла Герзмава приглашает...” торжественно открылся в Сухуме в субботу, 26 августа.Перед началом концерта состоялся пресс-подход участников мероприятия.“Мне очень хочется, чтобы сюда, в Абхазию, привозили что-то новое, интересное. Мы обязательно продумываем каждый год. В этом году у нас Московский Государственный академический симфонический оркестр - замечательные ребята”, - подчеркнула Герзмава.Оперная дива поблагодарила Министерства культуры Абхазии и России, а также всех причастных к тому, чтобы фестиваль “Хибла Герзмава приглашает...” состоялся в этом году.Дирижер Большого театра Антон Гришанин признался, что быть в Абхазии и участвовать в таком проекте для него - большая честь.“Довольно интересная программа. Я не знаю, что было в прошлый раз, но на сей раз мы хорошенько поработали. Было непросто. Подготовка была насыщенная, потому что сам спектакль, “Тоска”, довольно-таки непростой. Мы его "подняли". Надеюсь зрителю понравится”, - сказал Гришанин.Концерт проходит на Набережной Махаджиров. На открытой сцене вместе с оперной дивой, исполняющей роль Флории Тоски, поют прославленные оперные певцы Владислав Сулимский и Иван Гынгазов. Кроме того, к признанным артистам присоединились и молодые исполнители - лауреаты Первого международного конкурса Хиблы Герзмава, который проходил в январе 2023 года: Алексей Кулагин, Вячеслав Васильев, Глеб Перязев, Дамир Садуахасов, Мария Лупарева и Ливей Хоу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/festival-khibla-gerzmava-priglashaet-pryamaya-translyatsiya--1047690787.html

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