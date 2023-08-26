https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/fotovystavka-k-15-letiyu-priznaniya-nezavisimosti-abkhazii-otkrylas-v-sukhume-1047690081.html

Фотовыставка к 15-летию признания независимости Абхазии открылась в Сухуме

Фотовыставка к 15-летию признания независимости Абхазии открылась в Сухуме

Экспозиция отражает самые важные общественно-политические события, которые происходили в стране до и после признания суверенитета Абхазии со стороны России. 26.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-26T17:47+0300

2023-08-26T17:47+0300

2023-08-26T17:47+0300

в абхазии

абхазия

сухум

день признания независимости абхазии

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СУХУМ, 26 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Фотовыставка, посвященная 15-летию признания независимости Абхазии со стороны России, открылась в парке имени Баграта Шинкуба в Сухуме.По словам Ибрагима Чкадуа, экспозиция отражает самые важные общественно-политические события, которые происходили в стране до и после признания суверенитета Абхазии."Здесь есть исторические кадры, начина с миротворческой миссии, приезда Штайнмайера (Франк-Вальтер Штайнмайер, немецкий политик - прим.ред), Хавьера Солана (испанский политик - прим.ред), заканчивая признанием, визитом абхазской делегации во главе с Багапшем в Никарагуа, приездом Лаврова. Хотели все осветить. Подобную выставку мы с Владимиром делали и на 10-летние признания независимости Абхазии", - отметил Чкадуа.Выставка будет открыта 26 августа в течение дня, посмотреть ее может любой желающий. 26 августа в республике отмечается День международного признания независимости. В этот день 15 лет назад президент России Дмитрий Медведев подписала Указ о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/vladimir-putin-rossiya-i-vpred-budet-okazyvat-sodeystvie-abkhazskomu-narodu-1047680270.html

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