https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/vladimir-putin-rossiya-i-vpred-budet-okazyvat-sodeystvie-abkhazskomu-narodu-1047680270.html
Владимир Путин: Россия и впредь будет оказывать содействие абхазскому народу
Владимир Путин: Россия и впредь будет оказывать содействие абхазскому народу
Указы о признании двух молодых кавказских республик - Абхазии и Южной Осетии, 15 лет назад подписал президент России Дмитрий Медведев. 26.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-26T11:04+0300
2023-08-26T11:04+0300
2023-08-26T14:18+0300
в абхазии
абхазия
новости
россия
владимир путин
аслан бжания
день признания независимости абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/19/1032083521_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_5172ccce06b17bce992ab7305c76d55a.jpg
СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Аслана Бжания с 15-летием признания независимости Абхазии и подчеркнул, что Россия продолжит поддерживать республику. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что 26 августа 2008 года Россия приняла решение о признании Абхазии, принимая во внимание волеизъявление абхазского народа и руководствуясь положениями основополагающих международных документов, таких, как Устав ООН.И за 15 лет, добавил российский президент, Абхазия достигла определенных успехов, идя по пути построения демократического государства и выстраивая самостоятельную национальную экономику. С 15-летием признания независимости Абхазии Аслана Бжания также поздравил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. "Союзнические отношения России и Абхазии, основанные на глубоких исторических и духовных связях, отвечают интересам обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Многовековые дружеские узы и сегодня является залогом успешного развития сотрудничества наших государств", - говорится в поздравлении. Важность даты отметил и первый замсекретаря Совбеза Рашид Нургалиев."Выражаю уверенность, что сотрудничество между Россией и Абхазией, в том числе в совместных интересах обеспечения региональной безопасности, останется плодотворным и будет дальше развиваться на благо наших государств", - написал он. 8 августа 2008 года грузинские войска напали на Южную Осетию, началась Пятидневная война. В ситуацию вмешалась Россия, защитив население республики.Затем, 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев принял решение о признании независимости двух республик – Абхазии и Южной Осетии. Этот день отмечается в Абхазии как государственный праздник.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/tsvety-vozlozhili-v-parke-slavy-chest-15-y-godovschiny-priznaniya-abkhazii-1047679926.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/19/1032083521_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_52005d1655ce0b3ae840306233cc8cd5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, россия, владимир путин, аслан бжания, день признания независимости абхазии
абхазия, новости, россия, владимир путин, аслан бжания, день признания независимости абхазии
Владимир Путин: Россия и впредь будет оказывать содействие абхазскому народу
11:04 26.08.2023 (обновлено: 14:18 26.08.2023)
Указы о признании двух молодых кавказских республик - Абхазии и Южной Осетии, 15 лет назад подписал президент России Дмитрий Медведев.
СУХУМ, 26 авг - Sputnik.
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Аслана Бжания с 15-летием признания независимости Абхазии и подчеркнул, что Россия продолжит поддерживать республику. Телеграмма опубликована
на сайте Кремля.
"Хотел бы подтвердить, что Российская Федерация будет и впредь оказывать всемерное содействие братскому абхазскому народу в обеспечении обороноспособности и безопасности, защите внешнеполитических интересов, а также в решении актуальных экономических и социальных задач", - отмечается в поздравлении.
Путин подчеркнул, что 26 августа 2008 года Россия приняла решение о признании Абхазии, принимая во внимание волеизъявление абхазского народа и руководствуясь положениями основополагающих международных документов, таких, как Устав ООН.
И за 15 лет, добавил российский президент, Абхазия достигла определенных успехов, идя по пути построения демократического государства и выстраивая самостоятельную национальную экономику.
С 15-летием признания независимости Абхазии Аслана Бжания также поздравил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
"Союзнические отношения России и Абхазии, основанные на глубоких исторических и духовных связях, отвечают интересам обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Многовековые дружеские узы и сегодня является залогом успешного развития сотрудничества наших государств", - говорится в поздравлении.
Важность даты отметил и первый замсекретаря Совбеза Рашид Нургалиев.
"Выражаю уверенность, что сотрудничество между Россией и Абхазией, в том числе в совместных интересах обеспечения региональной безопасности, останется плодотворным и будет дальше развиваться на благо наших государств", - написал он.
8 августа 2008 года грузинские войска напали на Южную Осетию, началась Пятидневная война. В ситуацию вмешалась Россия, защитив население республики.
Затем, 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев принял решение о признании независимости двух республик – Абхазии и Южной Осетии. Этот день отмечается в Абхазии как государственный праздник.