https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/vladimir-putin-rossiya-i-vpred-budet-okazyvat-sodeystvie-abkhazskomu-narodu-1047680270.html

Владимир Путин: Россия и впредь будет оказывать содействие абхазскому народу

Владимир Путин: Россия и впредь будет оказывать содействие абхазскому народу

Указы о признании двух молодых кавказских республик - Абхазии и Южной Осетии, 15 лет назад подписал президент России Дмитрий Медведев. 26.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-26T11:04+0300

2023-08-26T11:04+0300

2023-08-26T14:18+0300

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аслан бжания

день признания независимости абхазии

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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Аслана Бжания с 15-летием признания независимости Абхазии и подчеркнул, что Россия продолжит поддерживать республику. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что 26 августа 2008 года Россия приняла решение о признании Абхазии, принимая во внимание волеизъявление абхазского народа и руководствуясь положениями основополагающих международных документов, таких, как Устав ООН.И за 15 лет, добавил российский президент, Абхазия достигла определенных успехов, идя по пути построения демократического государства и выстраивая самостоятельную национальную экономику. С 15-летием признания независимости Абхазии Аслана Бжания также поздравил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. "Союзнические отношения России и Абхазии, основанные на глубоких исторических и духовных связях, отвечают интересам обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Многовековые дружеские узы и сегодня является залогом успешного развития сотрудничества наших государств", - говорится в поздравлении. Важность даты отметил и первый замсекретаря Совбеза Рашид Нургалиев."Выражаю уверенность, что сотрудничество между Россией и Абхазией, в том числе в совместных интересах обеспечения региональной безопасности, останется плодотворным и будет дальше развиваться на благо наших государств", - написал он. 8 августа 2008 года грузинские войска напали на Южную Осетию, началась Пятидневная война. В ситуацию вмешалась Россия, защитив население республики.Затем, 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев принял решение о признании независимости двух республик – Абхазии и Южной Осетии. Этот день отмечается в Абхазии как государственный праздник.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/tsvety-vozlozhili-v-parke-slavy-chest-15-y-godovschiny-priznaniya-abkhazii-1047679926.html

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