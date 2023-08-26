https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/skonchalsya-rezhisser-gleb-panfilov-1047697174.html

Скончался режиссер Глеб Панфилов

Скончался режиссер Глеб Панфилов

Народный артист РСФСР, автор фильмов "Начало" и "Васса" ушел из жизни в возрасте 89 лет. 26.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-26T23:46+0300

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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Советский и российский режиссер Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера. Ранее, в мае, сообщалось, что режиссер был госпитализирован с инсультом в НИИ имени Склифосовского. Последние месяцы Панфилов восстанавливался, в августе Варшавер сообщал, что режиссер чувствует себя плохо, но врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году он начал работать на "Ленфильме", где снял свою дебютную работу "В огне брода нет". Наиболее известные работы режиссера - "Начало", "Васса", "Без вины виноватые". Кроме того, он известен и как театральный режиссер.В 1984 году Панфилов получил звание Народного артиста РСФСР. Был женат на Народной артистке СССР Инне Чуриковой, с которой встретился на съемках фильма "Начало" и которую в дальнейшем снимал во многих своих фильмах. Супруга Панфилова ушла из жизни в начале 2023 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/umerla-inna-churikova--1043605376.html

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