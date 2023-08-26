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Турнир по тайскому боксу "Кубок Георгия Победоносца" стартовал в Сухуме
Турнир по тайскому боксу "Кубок Георгия Победоносца" стартовал в Сухуме
Соревнования в которых принимает участие более 270 юных спортсменов, завершатся 28 августа. 26.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-26T21:35+0300
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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Международный турнир по тайскому боксу "Кубок Георгия Победоносца", посвященный 30-летию Победы и независимости Абхазии стартовал в Сухуме. Об этом сообщает Федерация тайского бокса республики."Нам приятно, что в такой день - в день признания независимости Абхазии Россией - к нам приехало много спортсменов. Будем рады видеть жителей и гостей Абхазии на наших соревнованиях", - сказал президент Федерации тайского бокса Тимур Гергедава. Соревнования продлятся до 28 августа. Организаторы - Федерация тайского бокса, Бойцовский клуб "Георгий Победоносец" и Госкомспорта совместно с администрацией Сухума, администрацией Сухумского района, культурным фондом "Платформа", Федерацией Тайского бокса Краснодарского края, ДУ Нового района.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/respublikanskiy-turnir-po-plavaniyu-k-yubileyu-dnya-pobedy-i-nezavisimosti-proshel-v-abkhazii-1047173060.html
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Турнир по тайскому боксу "Кубок Георгия Победоносца" стартовал в Сухуме
Соревнования в которых принимает участие более 270 юных спортсменов, завершатся 28 августа.
СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Международный турнир по тайскому боксу "Кубок Георгия Победоносца", посвященный 30-летию Победы и независимости Абхазии стартовал в Сухуме. Об этом сообщает Федерация тайского бокса республики.
В соревновании принимают участие более 270 человек - юные спортсмены из Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Тулы, и многих других городов России, а также из Армении.
"Нам приятно, что в такой день - в день признания независимости Абхазии Россией - к нам приехало много спортсменов. Будем рады видеть жителей и гостей Абхазии на наших соревнованиях", - сказал президент Федерации тайского бокса Тимур Гергедава.
Соревнования продлятся до 28 августа. Организаторы - Федерация тайского бокса, Бойцовский клуб "Георгий Победоносец" и Госкомспорта совместно с администрацией Сухума, администрацией Сухумского района, культурным фондом "Платформа", Федерацией Тайского бокса Краснодарского края, ДУ Нового района.