https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/volodin-pozdravil-lashu-ashuba-s-dnem-priznaniya-nezavisimosti-abkhazii-1047687686.html
Володин поздравил Лашу Ашуба с Днем признания независимости Абхазии
Володин поздравил Лашу Ашуба с Днем признания независимости Абхазии
Ровно 15 лет назад Российская Федерация признала суверенитет двух кавказских республик - Абхазии и Южной Осетии. 26.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-26T15:42+0300
2023-08-26T15:42+0300
2023-08-26T15:42+0300
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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин поздравил спикера Народного Собрания Абхазии Лашу Ашуба с Днем признания независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба Парламента. 8 августа 2008 года грузинские войска напали на Южную Осетию, началась Пятидневная война. В ситуацию вмешалась Россия, защитив население республики.Затем, 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев принял решение о признании независимости двух республик – Абхазии и Южной Осетии. Этот день отмечается в Абхазии как государственный праздник.Для принятия участия в торжествах, посвященных важной дате, в республику прибыли делегации из России. В их числе представители Совета Федерации и Государственной Думы России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/kosachev-priznanie-nezavisimosti-abkhazii-stalo-reaktsiey-na-bezdeystvie-zapada-1047687264.html
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абхазия, россия, вячеслав володин, лаша ашуба, день признания независимости абхазии
абхазия, россия, вячеслав володин, лаша ашуба, день признания независимости абхазии
Володин поздравил Лашу Ашуба с Днем признания независимости Абхазии
Ровно 15 лет назад Российская Федерация признала суверенитет двух кавказских республик - Абхазии и Южной Осетии.
СУХУМ, 26 авг - Sputnik.
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин поздравил спикера Народного Собрания Абхазии Лашу Ашуба с Днем признания независимости республики. Об этом сообщает
пресс-служба Парламента.
"Парламентское взаимодействие, получившее развитие в эти годы, способствует укреплению отношений между нашими странами. Желаю вам и вашим коллегам успехов, дружественному народу Абхазии – благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.
8 августа 2008 года грузинские войска напали на Южную Осетию, началась Пятидневная война. В ситуацию вмешалась Россия, защитив население республики.
Затем, 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев принял решение о признании независимости двух республик – Абхазии и Южной Осетии. Этот день отмечается в Абхазии как государственный праздник.
Для принятия участия в торжествах, посвященных важной дате, в республику прибыли делегации из России. В их числе представители Совета Федерации и Государственной Думы России.