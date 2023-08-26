https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/volodin-pozdravil-lashu-ashuba-s-dnem-priznaniya-nezavisimosti-abkhazii-1047687686.html

Володин поздравил Лашу Ашуба с Днем признания независимости Абхазии

Володин поздравил Лашу Ашуба с Днем признания независимости Абхазии

Ровно 15 лет назад Российская Федерация признала суверенитет двух кавказских республик - Абхазии и Южной Осетии. 26.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-26T15:42+0300

2023-08-26T15:42+0300

2023-08-26T15:42+0300

в абхазии

абхазия

россия

вячеслав володин

лаша ашуба

день признания независимости абхазии

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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин поздравил спикера Народного Собрания Абхазии Лашу Ашуба с Днем признания независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба Парламента. 8 августа 2008 года грузинские войска напали на Южную Осетию, началась Пятидневная война. В ситуацию вмешалась Россия, защитив население республики.Затем, 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев принял решение о признании независимости двух республик – Абхазии и Южной Осетии. Этот день отмечается в Абхазии как государственный праздник.Для принятия участия в торжествах, посвященных важной дате, в республику прибыли делегации из России. В их числе представители Совета Федерации и Государственной Думы России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/kosachev-priznanie-nezavisimosti-abkhazii-stalo-reaktsiey-na-bezdeystvie-zapada-1047687264.html

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абхазия, россия, вячеслав володин, лаша ашуба, день признания независимости абхазии