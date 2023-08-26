https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/kosachev-priznanie-nezavisimosti-abkhazii-stalo-reaktsiey-na-bezdeystvie-zapada-1047687264.html

Косачев: признание независимости Абхазии стало реакцией на бездействие Запада

Косачев: признание независимости Абхазии стало реакцией на бездействие Запада

Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии ровно 15 лет назад, 26 августа 2008 года. Указы о признании подписал российский президент Дмитрий Медведев. 26.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-26T14:33+0300

2023-08-26T14:33+0300

2023-08-26T14:33+0300

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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии во многом стало реакцией на бездействие западного мира во время грузинской агрессии в Цхинвале, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Константин Косачев. "Напомню руководству перечисленных государств, что признание Россией независимости двух республик – это во многом реакция на ваше же преступное бездействие в 2008 году, когда Михаил Саакашвили, опьяненный обозначенной ему в апреле в Бухаресте перспективой вступления в НАТО, спустя всего четыре месяца начал обстрел Цхинвала", - написал он.Причем, подчеркнул сенатор, Запад пытался свалить на Россию вину за происходящее, хотя уже в 2009 году в докладе спецкомиссии Евросоюза было указано, что обстрел был начат грузинской стороной, и "применение Грузией силы в Южной Осетии не оправдано с точки зрения международного права".Некоторые страны мира, в том числе Венесуэла и Сирия, признали независимость Абхазии де-юре, есть и те, кто выстраивает отношения с республикой де-факто, например, Беларусь. Любые конфликты завершаются, подытожил Косачев. Он добавил, что сейчас в отношениях России и Грузии можно отметить "прекращение деградации" и посоветовал жителям Украины задуматься о том, что однажды их президент может стать таким же ненужным для Запада, как Михаил Саакашвили, который сейчас находится под арестом в Грузии.8 августа 2008 года грузинские войска напали на Южную Осетию, началась Пятидневная война. В ситуацию вмешалась Россия, защитив население республики.Затем, 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев принял решение о признании независимости двух республик – Абхазии и Южной Осетии. Этот день отмечается в Абхазии как государственный праздник.Для принятия участия в торжествах, посвященных важной дате, в республику прибыли делегации из России. В их числе представители Совета Федерации и Государственной Думы России - Константин Косачев, Владимир Чижов, Петр Толстой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/vladimir-putin-rossiya-i-vpred-budet-okazyvat-sodeystvie-abkhazskomu-narodu-1047680270.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/medvedev-nashey-glavnoy-zadachey-bylo-obespechit-bezopasnost-molodykh-respublik-1047679168.html

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