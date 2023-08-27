https://sputnik-abkhazia.ru/20230827/devyat-chelovek-postradali-v-dtp-v-gudautskom-rayone-1047699199.html

Девять человек пострадали в ДТП в Гудаутском районе

Девять человек пострадали в ДТП в Гудаутском районе

Сигнал о ДТП поступил на пульт МЧС Абхазии в 2:49 воскресенья, 27 августа. 27.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Девять человек пострадали в результате ДТП в Гудаутском районе в ночь с 26 на 27 августа, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии. Сигнал о происшествии поступил в 2:49. На место выехали две бригады спасателей из Гудауты и Сухума, а также медики.Большая часть пострадавших - туристы из России. Все они были доставлены в Республиканскую больницу. Инцидент обошелся без жертв.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/odin-chelovek-pogib-v-rezultate-dtp-v-gagrskom-rayone-1047630177.html

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