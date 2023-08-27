https://sputnik-abkhazia.ru/20230827/sledkom-ustanovil-lichnosti-pogibshikh-pri-krushenii-samoleta-v-tverskoy-oblasti-1047702444.html

Следком установил личности погибших в авиакатастрофе в Тверской области

Следком установил личности погибших в авиакатастрофе в Тверской области

Частный самолет упал на территории Тверской области вечером 23 августа. Согласно полетному листу, среди пассажиров находился глава "Группы Вагнера" Евгений... 27.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-27T14:03+0300

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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Следственный комитет России заявил, что личности всех десяти людей, погибших при крушении самолета в Тверской области, соответствуют списку в полетном листе.Ранее Росавиация опубликовала имена людей, находившихся на борту самолета Embraer-135, потерпевшего крушение в районе села Куженкино в Тверской области. Пассажирами числились Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Евгений Пригожин. Также на борту было три члена экипажа - командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводница Кристина Распопова.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/opublikovan-spisok-nakhodivshikhsya-na-bortu-upavshego-v-tverskoy-oblasti-samoleta-1047644417.html

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