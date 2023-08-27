https://sputnik-abkhazia.ru/20230827/troe-postradavshikh-v-dtp-v-gudautskom-rayone-gospitalizirovany-1047701294.html

Четверо пострадавших в ДТП в Гудаутском районе госпитализированы

Четверо пострадавших в ДТП в Гудаутском районе госпитализированы

Два автомобиля столкнулись в районе села Псырцха Гудаутского района в ночь с 26 на 27 августа. 27.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-27T13:52+0300

2023-08-27T13:52+0300

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СУХУМ, 27 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Из восьми людей, поступивших в медучреждение после аварии, трое находятся в тяжелом состоянии, еще один - в состоянии средней степени тяжести. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил замглавврача Республиканской больницы Астана Авидзба.По словам Авидзба, остальным пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. Госпитализация им не понадобилась.Авария на 85-м километре республиканской трассы в районе села Псырцха Гудаутского района произошла в 02:49 27 августа. При столкновении "Мерседеса" и "Тойоты" пострадали девять человек, большинство из них - российские туристы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230827/devyat-chelovek-postradali-v-dtp-v-gudautskom-rayone-1047699199.html

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