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Четверо пострадавших в ДТП в Гудаутском районе госпитализированы
Четверо пострадавших в ДТП в Гудаутском районе госпитализированы
Два автомобиля столкнулись в районе села Псырцха Гудаутского района в ночь с 26 на 27 августа. 27.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-27T13:52+0300
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СУХУМ, 27 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Из восьми людей, поступивших в медучреждение после аварии, трое находятся в тяжелом состоянии, еще один - в состоянии средней степени тяжести. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил замглавврача Республиканской больницы Астана Авидзба.По словам Авидзба, остальным пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. Госпитализация им не понадобилась.Авария на 85-м километре республиканской трассы в районе села Псырцха Гудаутского района произошла в 02:49 27 августа. При столкновении "Мерседеса" и "Тойоты" пострадали девять человек, большинство из них - российские туристы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230827/devyat-chelovek-postradali-v-dtp-v-gudautskom-rayone-1047699199.html
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абхазия, новости, гудаутский район
Четверо пострадавших в ДТП в Гудаутском районе госпитализированы
13:52 27.08.2023 (обновлено: 15:18 27.08.2023)
Два автомобиля столкнулись в районе села Псырцха Гудаутского района в ночь с 26 на 27 августа.
СУХУМ, 27 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Из восьми людей, поступивших в медучреждение после аварии, трое находятся в тяжелом состоянии, еще один - в состоянии средней степени тяжести. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил замглавврача Республиканской больницы Астана Авидзба.
"Всего после ДТП в районе села Псырцха к нам поступили восемь человек. Госпитализировано было четверо. Троих прооперировали, они сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии, все они они жители Абхазии. Одна туристка в состоянии средней тяжести", - уточнил он.
По словам Авидзба, остальным пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. Госпитализация им не понадобилась.
Авария на 85-м километре республиканской трассы в районе села Псырцха Гудаутского района произошла в 02:49 27 августа. При столкновении "Мерседеса" и "Тойоты" пострадали девять человек, большинство из них - российские туристы.