https://sputnik-abkhazia.ru/20230828/sovbez-rossii-ssha-vynuzhdenno-perenesli-bioprogrammy-iz-ukrainy-v-strany-sng-1047715794.html

Совбез России: США вынужденно перенесли биопрограммы из Украины в страны СНГ

Совбез России: США вынужденно перенесли биопрограммы из Украины в страны СНГ

США ведут разработки биологическое оружия, в том числе "нацеленного на определенные этнические группы", считают в Совбезе России. 28.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-28T18:25+0300

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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. США, вынужденно свернув несколько военно-биологических проектов на Украине, усилили активность в этой сфере на пространстве СНГ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов в интервью "Российской газете".Американцы, как утверждает Шевцов, "предпринимают попытки перенести биопрограммы в другие государства, наладить контроль за биологическими исследованиями, получить доступ к их результатам, собрать коллекции биоматериалов и патогенов, в том числе особо опасных. В то же время противодействие России, а именно "регулярная разъяснительная работа" об опасности таких программ, уже вынудила Вашингтон "более тщательно скрывать свои истинные цели"."Пентагону теперь приходится мимикрировать, маскировать направленность своих проектов, прятаться за "гражданскими" научно-исследовательскими институтами", — заметил заместитель секретаря Совбеза.В Минобороны ранее заявили, что военно-биологические проекты Пентагона по всему миру позволяют США получать доступ к потенциальным агентам биологического оружия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230816/minoborony-rossii-ssha-pristupili-k-podgotovke-k-novoy-pandemii--1047524439.html

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