https://sputnik-abkhazia.ru/20230829/nachalis-besporyadki-evropa-na-poroge-krizisa-iz-za-defitsita-vody-1047718124.html

Начались беспорядки: Европа на пороге кризиса из-за дефицита воды

Начались беспорядки: Европа на пороге кризиса из-за дефицита воды

В последние десятилетия в Европе все чаще происходят сильные засухи. 29.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-29T10:45+0300

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в мире

европа

вода

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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Воды в Европе не хватает, страдают экосистемы, сельское хозяйство и энергетический сектор. Под угрозой здоровье людей. По мнению ученых, причины — в изменении климата и устаревшей инфраструктуре. Подробнее в материале Татьяны Пичугиной для РИА Новости. Климат подает сигналыСильнейшая жара на юге европейских стран обнажила проблему, о которой много лет предупреждают специалисты: грядет кризис водных ресурсов.Еще в 2012-м Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии отмечал, что обширные области Испании и Восточной Европы испытывают трех- и местами десятикратный недостаток пресной воды. Уже тогда эксперты призывали разрабатывать новую политику в этой сфере.Во Франции в деревнях из-за нехватки водопроводной воды уже происходили беспорядки, сообщает Politico. Как пишет Financial Times, в Испании вспыхивали конфликты между фермерами — крупнейшими потребителями пресной воды — и экологами. Журналисты обращают внимание на то, что климат изменяется быстро, а плохое управление усугубляет ситуацию.Проблема коснулась не только самых засушливых районов Европы, но и влажных территорий, таких как Германия и Польша. Сильный дефицит воды испытывает Бельгия, где высока плотность населения и не развита инфраструктура.Европейские политики и экологи в открытую говорят о том, что изменение климата несет угрозу. И подчеркивают: общими ресурсами нужно управлять более разумно. Однако ситуация меняется медленно, хотя соответствующие законы принимают в Италии и Испании. Во Франции Эммануэль Макрон инициировал новую стратегию управления водными ресурсами, которая предполагает снизить потребление воды на десять процентов к концу десятилетия. Большой план по адаптации к дефициту влаги до 2050 года разработали также в Германии.В поисках тенденций и причиныУченые наблюдают сильные засухи в Европе примерно с нулевых. С 2015-го по 2019-й экстремальная жара затронула более половины территории. Нынешним летом стихия побила рекорды — на юге температура достигала 46 градусов, что вызывало перебои с электроэнергией.Три года подряд — с 2018-го по 2020-й — в Голландии весной и летом было очень сухо. Зимой не удавалось восстановить баланс, и начинался дефицит воды, пишут ученые из Королевского метеорологического института и Утрехтского университета. Ситуация выправилась только весной 2021 года, однако последствия, по мнению экспертов, могут растянуться надолго. На примере бассейна реки Рейн исследователи показали: такие периоды случаются в среднем дважды за 30 лет, причем рост среднегодовой температуры всего на один градус удваивает частоту экстремальных засух.По данным Европейской обсерватории засух, на начало августа почти 40 процентов территории испытывает дефицит влаги. Специалисты этого проекта рассчитывают комбинированный индекс, объединяющий разные индикаторы: чем он выше, тем серьезнее ситуация. В зоне риска — Фарерские острова, Литва, Эстония, Армения. Немногим лучше в Чехии, Молдове, Германии.Ученые из Боснии и Герцеговины вместе с коллегами из Китая реконструировали историю засух за последние 300 лет и выяснили, что тенденция появилась примерно в 1850-х и в последние десятилетия усилилась. Особенно это заметно в Южной и Центральной Европе.В этом году регион с весны испытывает нехватку водных ресурсов. Как показали ученые из Технологического университета Граца, период сильной засухи продолжается с 2018 года, на что указывает низкий уровень грунтовых вод, картируемый гравиметрией со спутников. Реки мелеют, водоемы летом пересыхают — все это негативно влияет на природу и людей. Водные виды теряют привычные места обитания, страдает сельское хозяйство, возникает угроза перебоев с электроэнергией — для ГЭС и АЭС нужна вода.Кроме того, сильная продолжительная жара повышает смертность среди населения Европы. По подсчетам ученых, волна тепла прошлым летом прямо или косвенно привела к гибели более чем 61 тысячи человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230312/posledniy-argument-amerika-gotovitsya-primenit-klimaticheskoe-oruzhie-1044574518.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/adaptatsiya-k-nepogode-nuzhno-li-abkhazii-gotovitsya-k-globalnomu-potepleniyu-1040513931.html

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