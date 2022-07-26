https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/adaptatsiya-k-nepogode-nuzhno-li-abkhazii-gotovitsya-k-globalnomu-potepleniyu-1040513931.html

Адаптация к непогоде: нужно ли Абхазии готовиться к глобальному потеплению

Адаптация к непогоде: нужно ли Абхазии готовиться к глобальному потеплению

Глобальное изменение климата - одна из самых актуальных проблем в мире. В Абхазии пока вопрос мало обсуждается, но, по мнению директора Института экологии... 26.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-26T11:10+0300

2022-07-26T11:10+0300

2022-07-26T11:10+0300

в абхазии

климат

непогода

стихии

природа

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SputnikВместе с изменением климата природа выходит из равновесия. Тают ледники повышается уровень Мирового океана, все чаще наблюдаются наводнения, засухи и ураганы. Все это приводит к гибели многих животных и растений, не приспособленных к новым условиям, а также наносит экономический ущерб и угрожает жизни людей.По словам директора Института экологии Романа Дбар, в последние годы погода преподносит "все больше сюрпризов"."В этом году весна у нас затянулась почти на два календарных месяца, сдвинулись все сроки. Само лето оказалось достаточно прохладным. Конечно же, это непосредственно связано с глобальным изменением климата. Несмотря на то, что мы здесь прогнозируем сравнительно прохладное лето, в целом средняя глобальная температура в мире повысилась. Если же у нас прохладно, то в Европе сейчас стоит беспощадная жара. Жертвами жары стали десятки тысяч человек, это носит беспрецедентный характер. Мы с вами свидетели трагических событий в Сочи, сопровождавшиеся человеческими жертвами. <...> Особые условия давления, которые сформировались над Западной Европой привели к тому, что туда стал стягиваться раскаленный жаркий воздух с Севера Африки. При этом он удерживается на этом пространстве. А более восточно расположенные районы, в том числе в Европейской части России и Кавказ оказались в зоне влияния арктического воздуха. Мы находимся в зоне раздела двух фронтов - один жаркий и сухой воздух Африки, другой - влажный и прохладный пришел с Севера, с Арктики. И на фронте соприкосновения естественно идут обильные дожди", - поясняет Дбар.По его словам, лишь за полгода в Абхазии выпала годовая норма осадков. Это 1600 миллиметров. Еще 20-25 лет назад такое количество осадков выпадало в течение года.Что делать?Делать долгосрочный прогноз по климату, как отмечает эколог, невозможно. Но уже точно понятно, что нужен план адаптации к изменениям."Дело в том, что эти события, особенно опасные природные явления, они не станут реже. Они будут усиливаться, потому что тенденция к изменению климата сохраняется. Общество должно адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. И это должно затрагивать все сферы деятельности человека, начиная от строительства, сельского хозяйства, транспорта и так далее", - уверен Роман Дбар.В особенности важно иметь концепцию развития сельского хозяйства, так как это связано с продовольственной безопасностью. По словам Дбар, если количество осадков увеличивается, то необходимо либо пересмотреть состав выращиваемых культур."Если влажность растет, то естественно те культуры, которые подвержены грибковым заболеваниям, оказываются в зоне высокого риска. Следовательно нужно закладывать увеличение числа обработок антигрибковыми препаратами, или же выбирать сорта, которые устойчивы к этим заболеваниям. Возможно в ближайшей перспективе при сохранении высокого уровня осадков, следует изменить вообще состав сельскохозяйственных культур, ориентируясь на овощные и бахчевые культуры", - отмечает Дбар.По мнению директора Института экологии, важно также иметь строительную стратегию."Если посмотреть ситуацию в Сочи, для нас это является очень важным уроком, из которого нужно делать серьезные выводы. Суть их в том, что если активно застраивать каменистые предгорья, обращенные в сторону моря, это будет означать, что даже при незначительном объеме осадков, они не будут впитываться в землю, а будут скользить, собираясь в асфальтированных, забетонированных пространствах. При строительстве, при проектировании городов и населенных пунктов, обязательно нужно иметь в виду, что этот фактор может иметь разрушительный характер для городской инфраструктуры", - сказал он.Дбар добавил, что концепция адаптации населения Абхазии к изменениям климата должна быть всеобъемлющей, и к ней нужно приступать уже сейчас.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220515/abkhaziya-prisoedinitsya-k-parizhskomu-soglasheniyu-po-klimatu-zayavil-ardzinba-1039111928.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210820/Uzhasy-na-son-gryaduschiy-ochen-bespokoit-klimat-1033071296.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

климат, непогода, стихии, природа