https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/abkhaziya-stala-vtorym-populyarnym-zarubezhnym-napravleniem-u-rossiyan-v-2023-godu-1047736564.html
Абхазия стала вторым популярным зарубежным направлением у россиян в 2023 году
Абхазия стала вторым популярным зарубежным направлением у россиян в 2023 году
С советских времен Абхазия - одно из самых популярных мест отдыха для россиян. Плюсами республики служат отсутствие языкового барьера, возможность переходить... 30.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-30T17:51+0300
2023-08-30T17:51+0300
2023-08-30T17:51+0300
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Абхазия стала второй по популярности страной, которую посетили российские туристы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.Самым популярным направлением для россиян стала Турция - за летний сезон туда поехали около 2,6 миллиона человек.Другими странами, которые чаще всего выбирали для проведения отпуска, стали Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Таиланд, Мальдивы, Куба, Шри-Ланка и Сейшейлы.Туризм играет важную роль в экономике Абхазии. С окончанием лета курортный сезон в республике не заканчивается - ранее сообщалось, что она тройку самых бронируемых направлений отдыха в сентябре. Большинство бронирований приходится на заезды в Гагру, Сухум и Пицунду, по мнению туроператоров, в сентябре загрузка абхазских отелей может приблизиться к 100%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230829/turbaza-romashkin-o-nastroe-turistov-v-barkhatnyy-sezon-dlya-otdykha-v-abkhazii-1047704210.html
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отдых в абхазии, абхазия, новости
отдых в абхазии, абхазия, новости
Абхазия стала вторым популярным зарубежным направлением у россиян в 2023 году
С советских времен Абхазия - одно из самых популярных мест отдыха для россиян. Плюсами республики служат отсутствие языкового барьера, возможность переходить границу по внутреннему паспорту и более низкие цены по сравнению с соседним Сочи.
СУХУМ, 30 авг - Sputnik.
Абхазия стала второй по популярности страной, которую посетили российские туристы, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.
Горин уточнил, что черноморскую республику посетили около 1,2 миллиона туристов.
Самым популярным направлением для россиян стала Турция - за летний сезон туда поехали около 2,6 миллиона человек.
Другими странами, которые чаще всего выбирали для проведения отпуска, стали Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Таиланд, Мальдивы, Куба, Шри-Ланка и Сейшейлы.
Туризм играет важную роль в экономике Абхазии. С окончанием лета курортный сезон в республике не заканчивается - ранее сообщалось, что она тройку самых бронируемых направлений отдыха в сентябре. Большинство бронирований приходится на заезды в Гагру, Сухум и Пицунду, по мнению туроператоров, в сентябре загрузка абхазских отелей может приблизиться к 100%.