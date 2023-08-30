https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/abkhaziya-stala-vtorym-populyarnym-zarubezhnym-napravleniem-u-rossiyan-v-2023-godu-1047736564.html

Абхазия стала вторым популярным зарубежным направлением у россиян в 2023 году

Абхазия стала вторым популярным зарубежным направлением у россиян в 2023 году

С советских времен Абхазия - одно из самых популярных мест отдыха для россиян. Плюсами республики служат отсутствие языкового барьера, возможность переходить... 30.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-30T17:51+0300

2023-08-30T17:51+0300

2023-08-30T17:51+0300

отдых в абхазии

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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Абхазия стала второй по популярности страной, которую посетили российские туристы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.Самым популярным направлением для россиян стала Турция - за летний сезон туда поехали около 2,6 миллиона человек.Другими странами, которые чаще всего выбирали для проведения отпуска, стали Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Таиланд, Мальдивы, Куба, Шри-Ланка и Сейшейлы.Туризм играет важную роль в экономике Абхазии. С окончанием лета курортный сезон в республике не заканчивается - ранее сообщалось, что она тройку самых бронируемых направлений отдыха в сентябре. Большинство бронирований приходится на заезды в Гагру, Сухум и Пицунду, по мнению туроператоров, в сентябре загрузка абхазских отелей может приблизиться к 100%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230829/turbaza-romashkin-o-nastroe-turistov-v-barkhatnyy-sezon-dlya-otdykha-v-abkhazii-1047704210.html

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