https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/aktsiya-ko-dnyu-propavshikh-bez-vesti-proshla-u-abkhazskogo-dramteatra-1047739166.html
Акция ко Дню пропавших без вести прошла у Абхазского драмтеатра
Акция ко Дню пропавших без вести прошла у Абхазского драмтеатра
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов без вести пропало 170 человек. Останки 44 из них были найдены и переданы семьям для захоронения. 30.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-30T20:32+0300
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция ко Дню пропавших без вести в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов прошла на площади у Абхазского драмтеатра. "30 августа - это символ поддержки семей, которых коснулось это горе, это солидарность и, конечно же, желание быть рядом. По всему миру тысячи людей объявляются пропавшими без вести", - сказал помощник главы миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии Борис Казанба. Он пояснил, что в тесном сотрудничестве с властями республики и различными организациями Международный Комитет Красного Креста с 2010 года проводит работу по поиску пропавших без вести. По результатам этой работы, добавил Казанба, останки более двухсот человек, как с абхазской и грузинской стороны, были опознаны и переданы семьям для захоронения.В рамках акции были зажжены свечи, выложенные в слово "Помним", присутствующим показали кадры видеохроники, рассказывающей о том, как идет работа по поиску пропавших без вести.Мероприятие организовано Международным Комитетом Красного Креста совместно с МИД Абхазии и движением "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость".Международный день жертв насильственных исчезновений, который также называют Днем пропавших без вести, ежегодно отмечается 30 августа. Он был провозглашен с целью привлечения внимания общественности к судьбе лиц, попавших в заключение и тех, чье местонахождение неизвестно для их родственников или законных представителей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/navechno-v-pamyati-propavshikh-bez-vesti-zaschitnikov-abkhazii-pochtili-v-gudaute-1047733221.html
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абхазия, новости, отдых в абхазии
Акция ко Дню пропавших без вести прошла у Абхазского драмтеатра
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов без вести пропало 170 человек. Останки 44 из них были найдены и переданы семьям для захоронения.
СУХУМ, 30 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция ко Дню пропавших без вести в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов прошла на площади у Абхазского драмтеатра.
"30 августа - это символ поддержки семей, которых коснулось это горе, это солидарность и, конечно же, желание быть рядом. По всему миру тысячи людей объявляются пропавшими без вести", - сказал помощник главы миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии Борис Казанба.
Он пояснил, что в тесном сотрудничестве с властями республики и различными организациями Международный Комитет Красного Креста с 2010 года проводит работу по поиску пропавших без вести.
По результатам этой работы, добавил Казанба, останки более двухсот человек, как с абхазской и грузинской стороны, были опознаны и переданы семьям для захоронения.
В рамках акции были зажжены свечи, выложенные в слово "Помним", присутствующим показали кадры видеохроники, рассказывающей о том, как идет работа по поиску пропавших без вести.
Мероприятие организовано Международным Комитетом Красного Креста совместно с МИД Абхазии и движением "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость".
Международный день жертв насильственных исчезновений, который также называют Днем пропавших без вести, ежегодно отмечается 30 августа. Он был провозглашен с целью привлечения внимания общественности к судьбе лиц, попавших в заключение и тех, чье местонахождение неизвестно для их родственников или законных представителей.