https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/navechno-v-pamyati-propavshikh-bez-vesti-zaschitnikov-abkhazii-pochtili-v-gudaute-1047733221.html

Навечно в памяти: пропавших без вести защитников Абхазии почтили в Гудауте

Навечно в памяти: пропавших без вести защитников Абхазии почтили в Гудауте

Международный день жертв насильственных исчезновений, который также называют Днем пропавших без вести, ежегодно отмечается в мире 30 августа. 30.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-30T15:20+0300

2023-08-30T15:20+0300

2023-08-30T15:41+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

новости

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ГУДАУТА, 30 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Память пропавших без вести в годы Отечественной войны народа Абхазии почтили в Гудауте, передает корреспондент Sputnik.Затем в Государственном музее имени Сергея Дбар открылась выставка фотографий участников боевых действий, чьи тела так и не были найдены. Всего было представлено 106 фотографий."Тем семьям, которые потеряли своих родных на войне, но смогли предать их земле, легче, чем людям, которые все еще не знают о судьбе своих детей. Все эти годы они проливают слезы по ним без возможности проститься", – подчеркнула директор музея Гугуца Джикирба.Она также уточнила, что выставка была организована совместно с Международным комитетом Красного Креста, сотрудников которого Джикирба поблагодарила за помощь и сложную работу.Джикирба поделилась несколькими историями героев войны, чьи тела так и не были обнаружены. Среди них были Мераб Базба, Адгур Цушба, Руслан Цвейба и Астамур Зантария.Брат пропавшего без вести Зураба Кайтан Заур Кайтан выступил с благодарственной речью в адрес организаторов выставки и всех тех, кто оказал помощь в их поиске."Конечно, мы бы хотели, чтобы тела наших близких вернулись к семьям, но жизнь распорядилась по-своему. Они погибли ради своей страны. Даже если мы никогда не сможем их найти, пусть наша Абхазия процветает и народ живет в мире", – сказал Кайтан.По словам Джикирба, во время войны солдаты противника заживо сожгли 11 бойцов абхазской армии. Одним из них был уроженец села Дурипш Мераб Ашуба, у которого были серьезные проблемы со зрением. Его мать просила сына не идти на войну и помогать тем, кто остался в тылу, но Ашуба решил иначе."Здесь я не вижу тех, кто нуждается в моей помощи. Вы может сами справиться. Я буду защищать свою Родину", – сказал Ашуба и ушел на войну.Во время боев за освобождение Гагрского района, Ашуба потерял очки и почти ничего не видел. Уже после освобождения Гагры родственникам удалось выяснить, что Мераб Ашуба был пленен, и один из медиков госпиталя назвал предположительное место, где его могли удерживать.В течение пяти дней семья Ашуба осматривала местность и искала родственника, но найти удалось лишь его обувь. Вместе с Мерабом Ашуба пропал без вести абхазский боец Вадим Чамагуа.Алла Григолия потеряла на войне родного брата Гурама и супруга Аслана Хагуш, чьи тела не были найдены."Большая часть пропавших без вести во время нашей войны – это ребята, которые участвовали в Мартовской наступательной операции. После победы многих удалось найти, но нам ничего не известно о судьбе десятков людей. По сей день их поисками занимается Международный Комитет Красного Креста, чьи работники сейчас среди нас. Мы сотрудничаем с ними, проводим тренинги с пострадавшими семьями, и это придает нам надежду. Мы не хотим ее терять", – отметила Григолия.Боец абхазской армии Гулик Ажиба попал в плен к врагу в ходе наступательной операции в районе села Цугуровка Сухумского района. Его подвесили на веревке вниз головой, а на третьи сутки похоронили заживо. Его тело нашли однополчане, но тело другого бойца, раненного в этом столкновении, Вианора Гунба, так и не было найдено.Замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба подчеркнул, что говорить о потерях родных людей всегда больно и тяжело. "Самой большой трагедией у абхазского народа всегда были моменты, когда не удавалось предать земле и как полагается проводить в мир иной родного человека", –сказал Авидзба.Среди пропавших без вести защитников Абхазии в 1992-1993 годы были две женщины – кавалер ордена Леона Саида Агрба и Нелли Пацация-Амичба, которая взяла в руки оружие после гибели сына на войне.Выставка в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии продлится до 3 сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/vystavka-v-pamyat-o-propavshikh-bez-vesti-v-gody-ovna-otkrylas-v-sukhume-1047728957.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230810/identifitsirovany-ostanki-dvukh-propavshikh-bez-vesti-vo-vremena-ovna-1047437979.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/v-gudaute-otkrylas-vystavka-posvyaschennaya-boytsam-pavshim-v-martovskom-nastuplenii-1044665068.html

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гудаута, абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости