https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/bolee-desyati-grammov-metadona-izyali-u-zhitelya-sukhuma-1047735771.html

Более десяти граммов метадона изъяли у жителя Сухума

Более десяти граммов метадона изъяли у жителя Сухума

Всего сотрудники МВД изъяли 13 заизолированных свертков с наркотическим веществом, часть которых подозреваемый хотел сбыть путем тайных закладок. 30.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-30T16:32+0300

2023-08-30T16:32+0300

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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя Сухума Эрика Амичба 11,3 грамма метадона. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Автомобиль Mitsubishi, за рулем которого находился Амичба, был задержан на улице Гумистинской в Сухуме. В машине, а также при личном досмотре задержанного было обнаружено восемь заизолированных свертков. Часть из них Эрик Амичба хотел оставить для личного употребления, а остальное сбыть путем тайных закладок.Кроме того, Амичба показал укромные места в Сухуме и Сухумском районе, где успел сделать закладки. Там было обнаружено еще пять свертков с расфасованным метадоном. В отношении Эрика Амичба, подозреваемого в приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта и сбыте наркотического средства в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/narusheniya-statistika-mery-genprokuratura-abkhazii-podvela-itogi-polugodiya-1047374913.html

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