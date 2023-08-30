https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/bolee-desyati-grammov-metadona-izyali-u-zhitelya-sukhuma-1047735771.html
Более десяти граммов метадона изъяли у жителя Сухума
Более десяти граммов метадона изъяли у жителя Сухума
Всего сотрудники МВД изъяли 13 заизолированных свертков с наркотическим веществом, часть которых подозреваемый хотел сбыть путем тайных закладок. 30.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-30T16:32+0300
2023-08-30T16:32+0300
2023-08-30T16:56+0300
в абхазии
абхазия
новости
мвд абхазии
наркотики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/14/1045378513_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_2bc47c7fd5f8a7ccb06b5b52ec4ca0ff.jpg
СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя Сухума Эрика Амичба 11,3 грамма метадона. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Автомобиль Mitsubishi, за рулем которого находился Амичба, был задержан на улице Гумистинской в Сухуме. В машине, а также при личном досмотре задержанного было обнаружено восемь заизолированных свертков. Часть из них Эрик Амичба хотел оставить для личного употребления, а остальное сбыть путем тайных закладок.Кроме того, Амичба показал укромные места в Сухуме и Сухумском районе, где успел сделать закладки. Там было обнаружено еще пять свертков с расфасованным метадоном. В отношении Эрика Амичба, подозреваемого в приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта и сбыте наркотического средства в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/narusheniya-statistika-mery-genprokuratura-abkhazii-podvela-itogi-polugodiya-1047374913.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/14/1045378513_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_1530ab28175c87714073d7a9dc2a284b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, мвд абхазии, наркотики
абхазия, новости, мвд абхазии, наркотики
Более десяти граммов метадона изъяли у жителя Сухума
16:32 30.08.2023 (обновлено: 16:56 30.08.2023)
Всего сотрудники МВД изъяли 13 заизолированных свертков с наркотическим веществом, часть которых подозреваемый хотел сбыть путем тайных закладок.
СУХУМ, 30 авг – Sputnik.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя Сухума Эрика Амичба 11,3 грамма метадона. Об этом сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
Автомобиль Mitsubishi, за рулем которого находился Амичба, был задержан на улице Гумистинской в Сухуме. В машине, а также при личном досмотре задержанного было обнаружено восемь заизолированных свертков. Часть из них Эрик Амичба хотел оставить для личного употребления, а остальное сбыть путем тайных закладок.
Кроме того, Амичба показал укромные места в Сухуме и Сухумском районе, где успел сделать закладки. Там было обнаружено еще пять свертков с расфасованным метадоном.
В отношении Эрика Амичба, подозреваемого в приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта и сбыте наркотического средства в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.