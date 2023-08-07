https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/narusheniya-statistika-mery-genprokuratura-abkhazii-podvela-itogi-polugodiya-1047374913.html

Нарушения, статистика, меры: Генпрокуратура Абхазии подвела итоги полугодия

Нарушения, статистика, меры: Генпрокуратура Абхазии подвела итоги полугодия

Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Абхазии по итогам деятельности за первое полугодие 2023 года состоялось в Сухуме в понедельник, 7 августа. 07.08.2023, Sputnik Абхазия

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На коллегии был заслушан отчет об итогах работы районных прокуратур, рассказано о количестве, видах выявляемых нарушений закона и о мерах реагирования на обращения граждан, затронуты многие актуальные проблемы.Асмат Цвижба, SputnikСравнительный анализС докладом на заседании выступил исполняющий обязанности первого заместителя генерального прокурора Абхазии Даур Амичба.Он рассказал, что в первом полугодии 2023 года было выявлено 153 нарушения законодательства, что на 46 случаев больше чем за аналогичный период прошлого года. Было внесено 75 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено шесть лиц, к административной ответственности привлечено 13 лиц, направлено в суд шесть исковых заявлений.За полгода органами предварительного расследования было зарегистрировано 322 преступления, на 20 единиц меньше, чем в аналогичный период 2022 года. 34,4% из зарегистрированных преступлений - тяжкие и особо тяжкие. Их раскрываемость составила 46,8% по расследованным и направленным в суд делам, а по оперативным данным – 80,2%.За шесть месяцев 2023 года было совершено 49 краж, что составляет 15,2% от общего числа зарегистрированных преступлений. По факту незаконного оборота оружия зарегистрировано 27 преступлений, из них раскрыто 20.Амичба добавил, что судами Абхазии с участием прокуроров рассмотрено 251 уголовное дело (на 53 дела больше чем за аналогичный период прошлого года), по итогам было вынесено 230 приговоров и 21 постановление.Количество осужденных составило 250 лиц, из которых к лишению свободы приговорены 75 человек, осуждены к наказаниям, не связанным с лишением свободы 175 лиц, трое граждан по двум уголовным делам были оправданы. Кроме того, к уголовной ответственности привлечены четыре женщины и один несовершеннолетний, 15 человек, привлеченных к уголовной ответственности, привлекались и ранее. Было рассмотрено 47 уголовных дел о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, по которым осужден 31 человек. 16 дел, связанных с авариями, в которых никто не погиб, прекращено за примирением сторон. В части незаконного оборота огнестрельного оружия рассмотрено 26 уголовных дел, на 13 меньше чем в 2022 году. По ним вынесено 25 обвинительных приговоров в отношении 25 граждан, шесть из которых были осуждены к реальному наказанию, 19 - условно, один человек оправдан.Судебным управлением Генеральной прокуратуры, добавил Амичба, в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда было принесено девять кассационных представлений на незаконные и необоснованные приговоры и постановления, четыре из которых были удовлетворены.Жалобы на ГАИАмичба также рассказал, что в 2023 году в Генпрокуратуру поступило 168 обращений граждан, 310 человек обратились на личном приеме. Из поступивших обращений, разрешено 142, из которых удовлетворено 75.В этом году возросло количество обращений о нарушении прав граждан со стороны сотрудник ГАИ, добавил замгенпрокурора.Так, за шесть месяцев поступило 37 обращений о незаконности действий сотрудников Госавтоинспекции при привлечении граждан к административной ответственности, 30 обращений было удовлетворено. В аналогичный период 2022 года по этому же вопросу обратились 18 человек. "Работу в данном направлении органам прокуратуры необходимо осуществлять на постоянной основе. С этой целью нужно планировать проверки деятельности органов ГАИ МВД РА на предмет соблюдения административного законодательства Республики Абхазия, систематически анализировать состояние законности в данной сфере и принимать меры по недопущению привлечения должностными лицами ГАИ невиновных лиц к административной ответственности за нарушение ПДД", - сказал Амичба.Нарушения в сфере строительства и землепользованияЗа шесть месяцев 2023 года, по словам Даура Амичба, в прокуратуру поступило 24 обращения о нарушениях в сфере строительства. По результатам проверок к административной ответственности были привлечены семеро человек, внесено 18 представлений об устранении нарушений, в суды направлено шесть исковых заявлений.67 обращений в органы прокуратуры было связано с нарушением норм земельного кодекса, 46 из них удовлетворены: внесено 29 представлений, принесено 16 протестов, объявлено 12 предостережений, вынесено семь постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, по которым к ответственности привлечено семь лиц.Целевые проверкиВ 2023 году природоохранная прокуратура Абхазии провела девять проверок. Была проинспектирована деятельность Абхазской топливной компании и Госкомитета по экологии, проверены на соответствие санитарным нормам объекты водоснабжения и канализации в Гулрыпше, Сухуме и Сухумском районе, пляжи Гагрской района и столицы.По результатам проверок на выявленные нарушения было внесено девять представлений, из которых рассмотрено и удовлетворено семь, два представления находятся на стадии рассмотрения.Генпрокурор Адгур Агрба обратил внимание присутствующих на то, что от гостей республики в ведомство поступает очень много жалоб на незаконное использование животных и жестокое обращение с ними, в особенности, в местах туристического посещения. Природоохранный прокурор Абхазии Денис Чанба подчеркнул, что принимаются все законные меры, но вопрос о том, что делать с изъятыми животными, остается."Надо принимать решение, а не сидеть сложа руки и смотреть… Пусть отпускают, возвращают туда, откуда привезли. Не нужно фотографироваться со львами, если у нас нет условий", - сказал Агрба.Военной прокуратурой за указанный период было внесено три представления о нарушениях воинской обязанности и бухгалтерского учета подотчетных предприятий. Было принято восемь уголовных дел по незаконному приобретению и хранению оружия, наркотиков и два дела о ДТП.Транспортной прокуратурой было зарегистрировано и раскрыто 15 преступлений, 14 из них связаны с оборотом наркотиков, одно – с контрабандой аппаратов по добыче криптовалюты. "Выявленные органами прокуратуры нарушения являются систематическими и повторяющимися из года в год. В связи с чем органам прокуратуры необходимо акцентировать внимание на соблюдении указанными лицами требований законодательства Республики Абхазия, в этих целях нужно обеспечить целенаправленный и системный подход к организации и осуществлению надзорной работы", - отметил Амичба.Незаконный оборот наркотиковПродолжает оставаться сложной ситуация с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, подчеркнул Даур Амичба.В первом полугодии 2023 года было зарегистрировано 111 таких преступлений, что составляет 34,4% от общего числа зарегистрированных преступлений, на три случая больше, чем за аналогичный период 2022 года.Генпрокуратурой по фактам незаконного оборота наркотиков с целью сбыта было возбуждено 22 уголовных дела, на шесть меньше, чем за аналогичный период прошлого года, по факту незаконного ввоза наркотиков - 11 дел, на пять больше, чем в 2022-м."Учитывая общественную опасность преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, оперативным подразделениям правоохранительных органов следует более тесно взаимодействовать с российскими коллегами для выявления лиц, занимающихся организацией незаконного оборота наркотиков на территории Республики Абхазия, а также с таможенными и пограничными службами, ввиду ввоза большей части наркотических и психотропных веществ через государственную границу Республики Абхазия с Российской Федерацией", - сказал Амичба.Статистика по ДТПВ 2023 году было зарегистрировано 71 ДТП, в результате которых погибли 28 человек. В прошлом году аварий было больше, но людей в них погибли меньше - 89 дорожно-транспортных происшествий унесли жизни 24 человек.В состоянии алкогольного опьянения находились девять водителей, еще один - в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении женщин по данной категории преступлений возбуждено пять уголовных дел, одна из них совершила ДТП в состоянии алкогольного опьянения - в этой аварии погибла пассажирка.Основными причинами возникновения ДТП Амичба назвал вождение в нетрезвом виде, превышение скорост, грубое нарушение правил обгона и маневрирования."С целью предупреждения ДТП необходимо повышать квалификацию водителей, осуществлять надлежащий контроль за техническим состоянием транспортных средств и состоянием дорог, освещения, уличным движением. Только неотвратимость наказания для каждого нарушителя, бесспорно, приведет к улучшению ситуации на дорогах. В этой связи необходимо добиваться назначения судом по каждому уголовному делу дополнительного наказания в виде лишения права управления транспортным средством и эффективного взаимодействия с УГАИ МВД РА по реализации назначенного наказания", - подчеркнул представитель Генпрокуратуры.Борьба с коррупциейВ первом полугодии 2023 года органы прокуратуры провели антикоррупционную экспертизу по 2779 нормативным правовым актам госорганов, организаций, учреждений, их должностных лиц и органов местного самоуправления. По результатам проверок коррупциогенные факторы выявлены не были, рассказал Даур Амичба.Кроме того, были проведены проверки, согласованные с Управлением права по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры. Итого, было проведено девять проверок, внесено пять представлений на выявленные нарушения законодательства, одно требование об изменении нормативного правового акта с целью исключения коррупциогенного фактора. Еще две проверки находятся на стадии производства.Генеральный прокурор Адгур Агрба уделил особое внимание делам с коррупционной составляющей. Он отметил, что много подобных дел "не рассматриваются" и "затягиваются".Даур Амичба вкратце рассказал о ходе расследования наиболее резонансных коррупционных дел в Абхазии – "дела врачей" Республиканской больницы о хищении денег, дело о нарушении закона при строительстве водопровода в селе Члоу, хищение денег в предприятии "Абхазтоп", хищение средств экс-министром культуры Гудисой Агрба."Когда мы хоть одного человека посадим в этой республике, когда это все прекратится? Почему все так затягивается? Дела надо доводить до логического завершения... Все управления прокуратуры были задействованы, президент возглавил эту работу, мы отправили поправки в Парламент. И где домашний арест? Все осталось", - сказал он, имея в виду предложение ведомства о приостановлении избрания домашнего ареста в виде в качестве меры пресечения, которое не было одобрено депутатами Парламента Абхазии.Преступления несовершеннолетнихВ первом полугодии 2023 года в Абхазии было зарегистрировано девять преступлений, совершенных 20 несовершеннолетними – это 2,6% от общего числа зарегистрированных.За аналогичный период 2022 года зарегистрировано шесть преступлений, совершенных шестью подростками.По словам Даура Амичба, по всем выявленным в первом полугодии 2023 года преступлениям возбуждены уголовные дела. Подавляющее большинство преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии - это преступления против собственности совершенные лицами от 15 до 17 лет.Подростковая в республике обусловлена социально-экономическими причинами, такими как низкий уровень доходов населения, незанятость молодежи, отсутствие во многих населенных пунктах организованных мест проведения досуга, а также воспитание в семье, считает Амичба.Показатели по районамОб итогах работы за полугодие отчитались районные прокуроры.По словам прокурора Гагрского района Беслана Пкин, раскрываемость преступлений осталась на том же уровне, что и была в прошлом году - 86,2%. 21 из зарегистрированных преступлений – тяжкое, 12 из них раскрыто. В районе было зафиксировано 63 ДТП, пять человек погибли.В следственные органы дознания Гудаутского района было отправлено 97 сообщений о преступлениях, рассказал районный прокурор Эдуард Шамба. По 35 материалам возбуждены уголовные дела. Больше всего преступлений совершено в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия, имели место и кражи.В 2023 году в районе произошла 21 авария, погибли 13 человек. В 2022 году за аналогичный период произошло 17 ДТП, шесть человек умерли. Всего в 2023 году было зафиксировано 3305 нарушений ПДД.Исполняющий обязанности прокурора Сухумского района Инал Читанава отметил, что ежегодно соблюдается сокращение количества преступлений, совершенных за первое полугодие. Так, в 2021 году было зарегистрировано 22 преступления, в 2022 -13, в 2023 – семь. В 2023 году два дела было расследовано и направлено в суд.В Очамчырском районе, по словам исполняющей обязанности прокурора Мадины Чукбар, было рассмотрено 21 уголовное дело, по 20 делам вынесен обвинительный приговор. 464 распоряжения главы администрации были подвергнуты антикоррупционной проверке, отметила она.В Ткуарчалском районе за рассматриваемый период было зарегистрировано одно преступление средней тяжести, оно же раскрыто, в то время как в 2022 году было зафиксировано шесть преступлений. Всего в районе было расследовано четыре уголовных дела, они были направлены в суд. По трем уголовным делам три обвиняемые были осуждены условно, один человек оштрафован.В Галском районе за первое полугодие 2023 года было возбуждено восемь уголовных дел, семь из них с обвинительным заключением были направлены в суд для рассмотрения. В районе в 2023 году зафиксировано пять ДТП, погибших нет.

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