https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/grazhdanina-armenii-zaderzhali-v-gagrskom-rayone-po-podozreniyu-v-krazhe-1047736068.html

Гражданина Армении задержали в Гагрском районе по подозрению в краже

Гражданина Армении задержали в Гагрском районе по подозрению в краже

МВД сообщает, что житель Армении, отдыхавший в Абхазии, похитил у туриста сумку с деньгами и документами. 30.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-30T17:10+0300

2023-08-30T17:10+0300

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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Гражданин Армении Дереник Ниазян был задержан в селе Багрыпста Гагрского района по подозрению в краже. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии.Уточняется, что у отдыхающего в парке Принца Ольденбургского была похищена сумка, в которой лежали документы и 65 тысяч рублей.Мужчина обратился в милицию, и сотрудники МВД установили личность подозреваемого, им оказался Дереник Ниазян, который тоже отдыхал в Абхазии. Похищенное имущество обнаружили у Ниазяна при личном досмотре, его изъяли и вернули владельцу.В отношении Ниазяна было возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/zhitelnitsa-chelyabinska-arestovana-v-abkhazii-za-krazhu-1047519385.html

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