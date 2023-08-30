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Гражданина Армении задержали в Гагрском районе по подозрению в краже
Гражданина Армении задержали в Гагрском районе по подозрению в краже
МВД сообщает, что житель Армении, отдыхавший в Абхазии, похитил у туриста сумку с деньгами и документами. 30.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-30T17:10+0300
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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Гражданин Армении Дереник Ниазян был задержан в селе Багрыпста Гагрского района по подозрению в краже. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии.Уточняется, что у отдыхающего в парке Принца Ольденбургского была похищена сумка, в которой лежали документы и 65 тысяч рублей.Мужчина обратился в милицию, и сотрудники МВД установили личность подозреваемого, им оказался Дереник Ниазян, который тоже отдыхал в Абхазии. Похищенное имущество обнаружили у Ниазяна при личном досмотре, его изъяли и вернули владельцу.В отношении Ниазяна было возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/zhitelnitsa-chelyabinska-arestovana-v-abkhazii-za-krazhu-1047519385.html
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абхазия, новости, мвд абхазии, гагра, кража
Гражданина Армении задержали в Гагрском районе по подозрению в краже
17:10 30.08.2023 (обновлено: 17:21 30.08.2023)
МВД сообщает, что житель Армении, отдыхавший в Абхазии, похитил у туриста сумку с деньгами и документами.
СУХУМ, 30 авг – Sputnik.
Гражданин Армении Дереник Ниазян был задержан в селе Багрыпста Гагрского района по подозрению в краже. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии.
Уточняется, что у отдыхающего в парке Принца Ольденбургского была похищена сумка, в которой лежали документы и 65 тысяч рублей.
Мужчина обратился в милицию, и сотрудники МВД установили личность подозреваемого, им оказался Дереник Ниазян, который тоже отдыхал в Абхазии. Похищенное имущество обнаружили у Ниазяна при личном досмотре, его изъяли и вернули владельцу.
В отношении Ниазяна было возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.