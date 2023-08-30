https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/maktina-dzhindzholiya-izuchila-rabotu-tsentra-pomoschi-seme-i-detyam-v-podmoskove-1047731207.html
Мактина Джинджолия изучила работу центра помощи семье и детям в Подмосковье
Мактина Джинджолия изучила работу центра помощи семье и детям в Подмосковье
Мактина Джинджолия была назначена уполномоченным по правам ребенка в Абхазии в июне 2021 года. 30.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-30T13:05+0300
2023-08-30T13:05+0300
2023-08-30T13:40+0300
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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия посетила Центр помощи семье и детям "Непоседы" в Московской области. Об этом сообщается в официальных социальных сетях омбудсмена."Непоседы" – один из крупнейших таких центров в Московской области. Он работает в целях профилактики безнадзорности и беспризорности детей, в случае необходимости устраивает детей на воспитание в замещающие семьи.Также Джинджолия встретилась с представителями Министерства социального развития области Игорем Момониным и Ириной Киосой, которые подробно рассказали о работе центра, протоколах взаимодействия с органами власти, поделились опытом защиты прав и интересов детей.Аппарат уполномоченного по правам ребенка ранее заявлял о необходимости создания в республике кризисного центра. Он необходим для реабилитации и временного содержания детей, находящихся в социально-опасном положении. Сообщалось, что в Абхазии в помощи такого рода нуждаются единовременно от 10 до 30 детей в год.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-o-tsentre-vremennogo-prebyvaniya-dlya-detey-v-abkhazii-1041170664.html
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абхазия, мактина джинджолия, детский омбудсмен, россия, московская область
абхазия, мактина джинджолия, детский омбудсмен, россия, московская область
Мактина Джинджолия изучила работу центра помощи семье и детям в Подмосковье
13:05 30.08.2023 (обновлено: 13:40 30.08.2023)
Мактина Джинджолия была назначена уполномоченным по правам ребенка в Абхазии в июне 2021 года.
СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия посетила Центр помощи семье и детям "Непоседы" в Московской области. Об этом сообщается в официальных социальных сетях омбудсмена.
Цель посещения центра – изучение его работы и адаптация этого опыта в условиях Абхазии, в которой давно стоит вопрос об открытии кризисного центра временного пребывания для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
"Непоседы" – один из крупнейших таких центров в Московской области. Он работает в целях профилактики безнадзорности и беспризорности детей, в случае необходимости устраивает детей на воспитание в замещающие семьи.
Также Джинджолия встретилась с представителями Министерства социального развития области Игорем Момониным и Ириной Киосой, которые подробно рассказали о работе центра, протоколах взаимодействия с органами власти, поделились опытом защиты прав и интересов детей.
Аппарат уполномоченного по правам ребенка ранее заявлял о необходимости создания в республике кризисного центра. Он необходим для реабилитации и временного содержания детей, находящихся в социально-опасном положении. Сообщалось, что в Абхазии в помощи такого рода нуждаются единовременно от 10 до 30 детей в год.