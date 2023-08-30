https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/nazvana-prichina-lesnogo-pozhara-v-gelendzhike-1047732430.html

Названа причина лесного пожара в Геленджике

Названа причина лесного пожара в Геленджике

Лес в районе Куприяновой щели загорелся во вторник, 29 августа, пламя быстро распространилось, площадь пожара уже превысила сто гектаров. 30.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-30T14:25+0300

2023-08-30T14:25+0300

2023-08-30T14:25+0300

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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Лесной массив в Геленджике загорелся из-за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, сообщается в официальном Telegram-канале Федеральной авиалесоохраны."Тушение осложнено жаркой, сухой погодой и действием пожара в горной местности. Пожар распространяется верх по склону, крутизной более 40 градусов. Угроза населенному пункту и объектам экономики отсутствует", - говорится в сообщении.Во вторник в микрорайоне Куприянова щель загорелся лесной массив площадью в 1,5 гектара. Пламя быстро распространилось, по данным на 11:00, горит около 118 гектаров леса. В ликвидации стихийного бедствия задействованы волонтеры, а также более 400 спасателей и 80 единиц техники, включая два вертолета Ми-8 и самолеты-амфибии Бе-200, которые уже около ста раз сбрасывали воду на очаги возгорания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/dva-samoleta-be-200-zadeystvovali-v-borbe-s-lesnym-pozharom-v-gelendzhike-1047727494.html

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