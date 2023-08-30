https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/pozhar-v-gelendzhike-lokalizovan-1047737472.html

Пожар в Геленджике локализован

Пожар в Геленджике локализован

По последним данным, площадь горящего лесного массива составляла около 118 гектаров, для борьбы с огнем была задействована авиация. 30.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-30T18:10+0300

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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Крупный лесной пожар в Геленджике локализован, сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России.По последним данным, вертолеты Ми-8 и самолеты-амфибии Бе-200 сбросили на очаги возгорания более 300 тонн воды. Во вторник, 29 августа в микрорайоне Куприянова щель загорелся лесной массив площадью в 1,5 гектара. Пламя быстро распространилось, по последним данным, горело около 118 гектаров леса.Борьба со стихийным бедствием велась непрерывно, в ней были задействованы около пятисот спасателей и 90 единиц техники.Причиной возгорания, по сообщению Федеральной авиалесоохраны, стало нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/nazvana-prichina-lesnogo-pozhara-v-gelendzhike-1047732430.html

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