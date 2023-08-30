https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/presechena-massirovannaya-ukrainskikh-bespilotnikov-na-rossiyu-1047726820.html

Пресечена массированная украинских беспилотников на Россию

Пресечена массированная украинских беспилотников на Россию

После начала специальной военной операции на Украине Киев регулярно пытается проводить террористические атаки на российской территории. 30.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-30T10:17+0300

2023-08-30T10:17+0300

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новости

россия

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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. В ночь с 29 на 30 августа российские войска пресекли попытки Киева атаковать объекты на территории России с помощью беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны России.Дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских дрона над территорией Брянской области, кроме того, дроны были сбиты над Орловской, Калужской, Рязанской областями.Также ведомство сообщает, что в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230827/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-po-aerodromu-v-kievskoy-oblasti-1047702599.html

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