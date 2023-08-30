https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/presechena-massirovannaya-ukrainskikh-bespilotnikov-na-rossiyu-1047726820.html
Пресечена массированная украинских беспилотников на Россию
Пресечена массированная украинских беспилотников на Россию
После начала специальной военной операции на Украине Киев регулярно пытается проводить террористические атаки на российской территории. 30.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-30T10:17+0300
2023-08-30T10:17+0300
2023-08-30T10:37+0300
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россия
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. В ночь с 29 на 30 августа российские войска пресекли попытки Киева атаковать объекты на территории России с помощью беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны России.Дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских дрона над территорией Брянской области, кроме того, дроны были сбиты над Орловской, Калужской, Рязанской областями.Также ведомство сообщает, что в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230827/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-po-aerodromu-v-kievskoy-oblasti-1047702599.html
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новости, россия
Пресечена массированная украинских беспилотников на Россию
10:17 30.08.2023 (обновлено: 10:37 30.08.2023)
После начала специальной военной операции на Украине Киев регулярно пытается проводить террористические атаки на российской территории.
СУХУМ, 30 авг - Sputnik.
В ночь с 29 на 30 августа российские войска пресекли попытки Киева атаковать объекты на территории России с помощью беспилотников. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
Один БПЛА, который направлялся к российской столице, был сбит над Московской областью и потерпел крушение на территории Рузского района.
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских дрона над территорией Брянской области, кроме того, дроны были сбиты над Орловской, Калужской, Рязанской областями.
Также ведомство сообщает, что в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.