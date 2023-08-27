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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230827/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-po-aerodromu-v-kievskoy-oblasti-1047702599.html
Российские войска нанесли удар по аэродрому в Киевской области
Российские войска нанесли удар по аэродрому в Киевской области
Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. 27.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-27T15:15+0300
2023-08-27T15:15+0300
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СУХУМ, 27 авг - Spunik. Российские войска нанесли удар по аэродрому в районе Пинчуков в Киевской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки было отражено 11 атак, противник потерял до 120 бойцов убитыми и раненными, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777.На Запорожском направлении было отражено пять атак ВСУ, Киев потерял до 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777, самоходные артиллерийские установки "Panzerhaubitze 2000" и "Krab", гаубица Д-20, орудие М119.На Донецком направлении российские войска отразили две атаки ВСУ, противник потерял до 240 солдат убитыми и раненными, три боевые бронированные машины, пять пикапов, боевая машина РСЗО "Град", артиллерийская система М777, две гаубицы Д-30.На Краснолиманском направлении за сутки потери противника составили более 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". На Южно-Донецком направлении было уничтожено до 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30, на Херсонском направлении - до 15 солдат ВСУ, пять автомобилей, артиллерийская система М777, гаубица Д-30. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены живая сила и военная техника ВСУ в 144 районах, уничтожены радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам П-37, склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8, а средства ПВО - два самолета Су-25 и 30 украинских беспилотников, а также перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/kak-rabotayut-umnye-minnye-polya-rossii-v-zone-svo-1047659630.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/rossiyskie-sredstva-pvo-unichtozhili-pochti-40-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1047689394.html
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россия, украина, министерство обороны рф, донбасс
россия, украина, министерство обороны рф, донбасс

Российские войска нанесли удар по аэродрому в Киевской области

15:15 27.08.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 27.08.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.
СУХУМ, 27 авг - Spunik. Российские войска нанесли удар по аэродрому в районе Пинчуков в Киевской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.
"Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки было отражено 11 атак, противник потерял до 120 бойцов убитыми и раненными, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777.
На Запорожском направлении было отражено пять атак ВСУ, Киев потерял до 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777, самоходные артиллерийские установки "Panzerhaubitze 2000" и "Krab", гаубица Д-20, орудие М119.
На Донецком направлении российские войска отразили две атаки ВСУ, противник потерял до 240 солдат убитыми и раненными, три боевые бронированные машины, пять пикапов, боевая машина РСЗО "Град", артиллерийская система М777, две гаубицы Д-30.
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На Краснолиманском направлении за сутки потери противника составили более 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
На Южно-Донецком направлении было уничтожено до 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30, на Херсонском направлении - до 15 солдат ВСУ, пять автомобилей, артиллерийская система М777, гаубица Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены живая сила и военная техника ВСУ в 144 районах, уничтожены радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам П-37, склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.
Кроме того, российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8, а средства ПВО - два самолета Су-25 и 30 украинских беспилотников, а также перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
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