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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 31 августа

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 31 августа

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 30.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-30T20:02+0300

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погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. В четверг, 31 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +29°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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