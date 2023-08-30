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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 31 августа
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 31 августа
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 30.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-30T20:02+0300
2023-08-30T20:02+0300
2023-08-30T20:02+0300
погода в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. В четверг, 31 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +29°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 31 августа
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 30 авг - Sputnik. В четверг, 31 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +29°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.