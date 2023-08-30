https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/ukrainskiy-voennyy-kater-byl-unichtozhen-u-ostrova-zmeinyy-1047730665.html

Украинский военный катер был уничтожен у острова Змеиный

Украинский военный катер был уничтожен у острова Змеиный

Ранее сообщалось, что в ночь с 29 на 30 августа в Черном море было уничтожено четыре украинских военных катера. 30.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-30T12:40+0300

2023-08-30T12:40+0300

2023-08-30T13:01+0300

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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Военный украинский катер с экипажем был уничтожен в акватории Черного моря, сообщает Министерство обороны России.Ранее также сообщалось, что 30 августа около полуночи самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера ВСУ с десантными группами, в которые входило до 50 бойцов.На прошлой неделе российские самолеты уничтожили еще два катера: один вел разведку в районе газодобывающих установок, другой у острова Змеиный.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/presechena-massirovannaya-ukrainskikh-bespilotnikov-na-rossiyu-1047726820.html

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