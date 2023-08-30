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Украинский военный катер был уничтожен у острова Змеиный
Украинский военный катер был уничтожен у острова Змеиный
Ранее сообщалось, что в ночь с 29 на 30 августа в Черном море было уничтожено четыре украинских военных катера. 30.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-30T12:40+0300
2023-08-30T12:40+0300
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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Военный украинский катер с экипажем был уничтожен в акватории Черного моря, сообщает Министерство обороны России.Ранее также сообщалось, что 30 августа около полуночи самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера ВСУ с десантными группами, в которые входило до 50 бойцов.На прошлой неделе российские самолеты уничтожили еще два катера: один вел разведку в районе газодобывающих установок, другой у острова Змеиный.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/presechena-massirovannaya-ukrainskikh-bespilotnikov-na-rossiyu-1047726820.html
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россия, украина, черное море, новости, министерство обороны рф
россия, украина, черное море, новости, министерство обороны рф
Украинский военный катер был уничтожен у острова Змеиный
12:40 30.08.2023 (обновлено: 13:01 30.08.2023)
Ранее сообщалось, что в ночь с 29 на 30 августа в Черном море было уничтожено четыре украинских военных катера.
СУХУМ, 30 авг – Sputnik.
Военный украинский катер с экипажем был уничтожен в акватории Черного моря, сообщает
Министерство обороны России.
"30 августа 2023 года, восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря, экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее также сообщалось, что 30 августа около полуночи самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера ВСУ с десантными группами, в которые входило до 50 бойцов.
На прошлой неделе российские самолеты уничтожили еще два катера: один вел разведку в районе газодобывающих установок, другой у острова Змеиный.