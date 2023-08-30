https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/vystavka-v-pamyat-o-propavshikh-bez-vesti-v-gody-ovna-otkrylas-v-sukhume-1047728957.html
Выставка в память о пропавших без вести в годы ОВНА открылась в Музее Боевой Славы
Выставка в память о пропавших без вести в годы ОВНА открылась в Музее Боевой Славы
Во время боевых действий в 1992-1993 годах без вести пропало 170 человек, останки 44 из них найдены и переданы семьям для захоронения. 30.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-30T11:59+0300
2023-08-30T11:59+0300
2023-08-30T12:09+0300
в абхазии
абхазия
новости
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1e/1047728542_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_e2efd121650dc7e50c0189e70db474df.jpg
СУХУМ, 30 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме открылась однодневная фотовыставка, посвященная людям, пропавшим без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Под фотографиями пропавших без вести сделаны надписи, цитаты из книги "Кого судьба не сберегла"."Это воспоминания родителей, близких, очень трогательные слова. Выставка подарена музею, и в такие памятные дни, как этот, эта экспозиция выставляется. Выставка передвижная, ее можно показывать и в других районах", – отметила Кичба. Выставка организована Международным Комитетом Красного Креста совместно с движением "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость".Международный день жертв насильственных исчезновений, который также называют Днем пропавших без вести, отмечается 30 августа. Он был провозглашен с целью привлечения внимания общественности к судьбе лиц, попавших в заключение и тех, чье местонахождение неизвестно для их родственников или законных представителей.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов без вести пропало 170 человек. Останки 44 из них найдены и переданы семьям для захоронения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/esche-odni-zhertvy-voyny-pamyat-propavshikh-bez-vesti-pochtili-v-sukhume-1047727086.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1e/1047728542_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_cf37b13bb23eddaa646d1837d6375671.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, сухум
Выставка в память о пропавших без вести в годы ОВНА открылась в Музее Боевой Славы
11:59 30.08.2023 (обновлено: 12:09 30.08.2023)
Во время боевых действий в 1992-1993 годах без вести пропало 170 человек, останки 44 из них найдены и переданы семьям для захоронения.
СУХУМ, 30 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме открылась однодневная фотовыставка, посвященная людям, пропавшим без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
"Сегодня мы отмечаем Международный день пропавших без вести. В Абхазии этот день отмечают с 2010 года, потому что именно тогда начались интенсивные работы по идентификации неопознанных останков в Парке Славы. Останки 44 человек были опознаны и возвращены семьям. Для нас это успокоение и надежда на то, что остальные тоже будут когда-нибудь опознаны", – сказала руководитель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба.
Под фотографиями пропавших без вести сделаны надписи, цитаты из книги "Кого судьба не сберегла".
"Это воспоминания родителей, близких, очень трогательные слова. Выставка подарена музею, и в такие памятные дни, как этот, эта экспозиция выставляется. Выставка передвижная, ее можно показывать и в других районах", – отметила Кичба.
Выставка организована Международным Комитетом Красного Креста совместно с движением "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость".
Международный день жертв насильственных исчезновений, который также называют Днем пропавших без вести, отмечается 30 августа. Он был провозглашен с целью привлечения внимания общественности к судьбе лиц, попавших в заключение и тех, чье местонахождение неизвестно для их родственников или законных представителей.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов без вести пропало 170 человек. Останки 44 из них найдены и переданы семьям для захоронения.