https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/vystavka-v-pamyat-o-propavshikh-bez-vesti-v-gody-ovna-otkrylas-v-sukhume-1047728957.html

Выставка в память о пропавших без вести в годы ОВНА открылась в Музее Боевой Славы

Выставка в память о пропавших без вести в годы ОВНА открылась в Музее Боевой Славы

Во время боевых действий в 1992-1993 годах без вести пропало 170 человек, останки 44 из них найдены и переданы семьям для захоронения. 30.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-30T11:59+0300

2023-08-30T11:59+0300

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СУХУМ, 30 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме открылась однодневная фотовыставка, посвященная людям, пропавшим без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Под фотографиями пропавших без вести сделаны надписи, цитаты из книги "Кого судьба не сберегла"."Это воспоминания родителей, близких, очень трогательные слова. Выставка подарена музею, и в такие памятные дни, как этот, эта экспозиция выставляется. Выставка передвижная, ее можно показывать и в других районах", – отметила Кичба. Выставка организована Международным Комитетом Красного Креста совместно с движением "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость".Международный день жертв насильственных исчезновений, который также называют Днем пропавших без вести, отмечается 30 августа. Он был провозглашен с целью привлечения внимания общественности к судьбе лиц, попавших в заключение и тех, чье местонахождение неизвестно для их родственников или законных представителей.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов без вести пропало 170 человек. Останки 44 из них найдены и переданы семьям для захоронения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/esche-odni-zhertvy-voyny-pamyat-propavshikh-bez-vesti-pochtili-v-sukhume-1047727086.html

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