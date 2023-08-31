https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/akhba-rasskazala-kogda-v-sentyabre-zhdat-dozhdi-i-pokholodanie--1047744932.html

Ахба рассказала, когда в сентябре ждать дождей и похолодания

Ахба рассказала, когда в сентябре ждать дождей и похолодания

Главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба в интервью радио Sputnik рассказала, каким будет бархатный сезон в Абхазии. 31.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-31T13:26+0300

2023-08-31T13:26+0300

2023-08-31T14:01+0300

радио

подкасты

абхазия

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1f/1047744768_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_31711448cecd6db0c75678987dfa1900.jpg

Ахба рассказала, когда в сентябре ждать дожди и похолодание Ахба рассказала, когда в сентябре ждать дожди и похолодание

Первая половина сентября в Абхазии будет теплой, хотя уже без летнего зноя. День знаний, по словам Ахба будет солнечным и жарким, а 2-3 сентября вероятны грозы. Море до середины месяца останется теплым, комфортным для купания. О том, когда еще в сентябре будут ненастные дни, ждать ли похолодания, слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио