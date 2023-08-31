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Ахба рассказала, когда в сентябре ждать дождей и похолодания
Ахба рассказала, когда в сентябре ждать дождей и похолодания
Главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба в интервью радио Sputnik рассказала, каким будет бархатный сезон в Абхазии. 31.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-31T13:26+0300
2023-08-31T13:26+0300
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Ахба рассказала, когда в сентябре ждать дожди и похолодание
Ахба рассказала, когда в сентябре ждать дожди и похолодание
Первая половина сентября в Абхазии будет теплой, хотя уже без летнего зноя. День знаний, по словам Ахба будет солнечным и жарким, а 2-3 сентября вероятны грозы. Море до середины месяца останется теплым, комфортным для купания. О том, когда еще в сентябре будут ненастные дни, ждать ли похолодания, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
Ахба рассказала, когда в сентябре ждать дождей и похолодания
13:26 31.08.2023 (обновлено: 14:01 31.08.2023)
Главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба в интервью радио Sputnik рассказала, каким будет бархатный сезон в Абхазии.
Первая половина сентября в Абхазии будет теплой, хотя уже без летнего зноя. День знаний, по словам Ахба будет солнечным и жарким, а 2-3 сентября вероятны грозы. Море до середины месяца останется теплым, комфортным для купания.
О том, когда еще в сентябре будут ненастные дни, ждать ли похолодания, слушайте в аудиофайле
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