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Аслан Бжания посетил школы в селах Аракич и Атара

Аслан Бжания посетил школы в селах Аракич и Атара

В марте 2023 года в селе Аракич сгорела школа. 76 детей из Аракича стали ходить в школу в соседнее село Атара. 31.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-31T14:48+0300

2023-08-31T14:48+0300

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СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил школы в селах Аракич и Атара Очамчырского района, сообщает пресс-служба главы государства."Случилась беда, сгорела школа. Многие переживали, что к 1 сентября невозможно будет восстановить здание и начать учебный процесс. В мире происходит много чудес благодаря достойным людям, которых в Абхазии немало", – сказал Бжания. Глава государства поблагодарил всех, кто оказал помощь в ремонте школы, и отметил, что местные жители тоже не остались в стороне.После пожара обязательства по восстановлению сгоревшего здания взяла на себя Армянская община Абхазии. Помощь оказали администрация района и депутат Парламента Резо Зантария, которые также профинансировали ремонт в школе в селе Атара. Именно туда ходили на уроки 76 детей из села Аракич. В Атарской школе были заменены кровля и окна, проведены внутренние работы. Глава государства осмотрел отремонтированные помещения и вручил директору Светлане Бутба сертификат на покупку компьютерной техники для учебного заведения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/pomoch-po-sosedski-kak-atarskaya-shkola-prinyala-pogoreltsev-iz-arakicha-1045041248.html

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