https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/aslan-bzhaniya-proinspektiroval-raboty-po-ukladke-vodoprovoda-v-tamyshe-1047752377.html

Аслан Бжания проинспектировал работы по укладке водопровода в Тамыше

Аслан Бжания проинспектировал работы по укладке водопровода в Тамыше

После завершения ремонтных работ, которое планируется к середине сентября, питьевой водой будет обеспечено 170 домов. 31.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-31T18:02+0300

2023-08-31T18:02+0300

2023-08-31T18:02+0300

в абхазии

аслан бжания

новости

очамчырский район

водоснабжение

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СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал ход работ по укладке водопровода в селе Тамыш Очамчырского района. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Вода жителям будет поступать из скважины, обнаруженной еще в советское время. Она была высокого качества, ее использовали для замешивания теста на хлебопекарном заводе в Тамыше."Так как остальные имеющиеся в селе скважины и колодцы не соответствуют современным стандартам воды, то было принято решение из собственных средств строить водопровод", - пояснил Резо Зантария, депутат Парламента по избирательному округу №31, в который входит и село Тамыш.Протяженность водопровода - 15 километров. Уже закуплены трубы общей стоимостью девять миллионов рублей, пробурена скважина, построено водозаборное сооружение. Работы планируется завершить к середине сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/premeru-dolozhili-o-planakh-po-stroitelstvu-i-remontu-obektov-vo-vsekh-rayonakh-abkhazii-1047043514.html

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