https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/aslan-bzhaniya-proinspektiroval-raboty-po-ukladke-vodoprovoda-v-tamyshe-1047752377.html
Аслан Бжания проинспектировал работы по укладке водопровода в Тамыше
Аслан Бжания проинспектировал работы по укладке водопровода в Тамыше
После завершения ремонтных работ, которое планируется к середине сентября, питьевой водой будет обеспечено 170 домов. 31.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-31T18:02+0300
2023-08-31T18:02+0300
2023-08-31T18:02+0300
в абхазии
аслан бжания
новости
очамчырский район
водоснабжение
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СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал ход работ по укладке водопровода в селе Тамыш Очамчырского района. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Вода жителям будет поступать из скважины, обнаруженной еще в советское время. Она была высокого качества, ее использовали для замешивания теста на хлебопекарном заводе в Тамыше."Так как остальные имеющиеся в селе скважины и колодцы не соответствуют современным стандартам воды, то было принято решение из собственных средств строить водопровод", - пояснил Резо Зантария, депутат Парламента по избирательному округу №31, в который входит и село Тамыш.Протяженность водопровода - 15 километров. Уже закуплены трубы общей стоимостью девять миллионов рублей, пробурена скважина, построено водозаборное сооружение. Работы планируется завершить к середине сентября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/premeru-dolozhili-o-planakh-po-stroitelstvu-i-remontu-obektov-vo-vsekh-rayonakh-abkhazii-1047043514.html
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аслан бжания, новости, очамчырский район, водоснабжение
аслан бжания, новости, очамчырский район, водоснабжение
Аслан Бжания проинспектировал работы по укладке водопровода в Тамыше
После завершения ремонтных работ, которое планируется к середине сентября, питьевой водой будет обеспечено 170 домов.
СУХУМ, 31 авг - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал ход работ по укладке водопровода в селе Тамыш Очамчырского района. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Вода жителям будет поступать из скважины, обнаруженной еще в советское время. Она была высокого качества, ее использовали для замешивания теста на хлебопекарном заводе в Тамыше.
"Так как остальные имеющиеся в селе скважины и колодцы не соответствуют современным стандартам воды, то было принято решение из собственных средств строить водопровод", - пояснил Резо Зантария, депутат Парламента по избирательному округу №31, в который входит и село Тамыш.
Протяженность водопровода - 15 километров. Уже закуплены трубы общей стоимостью девять миллионов рублей, пробурена скважина, построено водозаборное сооружение. Работы планируется завершить к середине сентября.