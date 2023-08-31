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Более полутора тысяч детей пойдут в абхазские детские сады в сентябре
Более полутора тысяч детей пойдут в абхазские детские сады в сентябре
На территории Абхазии расположено тридцать девять государственных дошкольных учебных заведений. 31.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-31T20:05+0300
2023-08-31T20:05+0300
2023-08-31T20:05+0300
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СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Более полутора тысяч детей в Абхазии пойдут в детские сады в новом учебном году, сказала в интервью радио Sputnik главный специалист дошкольного образования Министерства просвещения Аида Миная."В Гагрском районе лежат 50 заявлений, но этот вопрос будет решен, так как идут ремонтные работы во втором корпусе детского сада "Мрамза". Он должен открыться через несколько месяцев, и дети будут зачислены. В других районах нехватки мест в детских садах нет", – заметила она.Сухумские детские сады приняли всех детей, но при этом их количество в группах превышает нормы, добавила Миная."Согласно нормам, в одной группе должно быть не больше 20-25 детей. Но в сухумских детсадах количество может превышать 30 и доходить до 40 детей, таких групп немало. Причина в нехватке детских садов. Если бы в столице открылся еще один детский сад, то ситуация улучшилась бы. Решить этот вопрос сразу, наверное, нельзя, но мы на это надеемся", – сказала главный специалист дошкольного образования Минпросвещения.Существует и другая проблема, продолжила она. В Ткуарчалском районе есть три детских сада, но при этом количество детей небольшое – на сегодняшний день подано только 18 заявлений. Не так много дошкольников и в Очамчырском районе – там было принято 43 заявления.Миная добавила, что отдельная проблема – нехватка работников детсадов, например, в Гагрском районе, а также недостаточно количество специалистов в районах республики – логопедов, психологов и преподавателей физкультуры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230804/grazhdanin-i-nachalnik-kvarcheliya-o-situatsii-v-obrazovatelnykh-uchrezhdeniyakh-abkhazii--1047295339.html
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абхазия, новости, дети, учебный год
абхазия, новости, дети, учебный год
Более полутора тысяч детей пойдут в абхазские детские сады в сентябре
На территории Абхазии расположено тридцать девять государственных дошкольных учебных заведений.
СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Более полутора тысяч детей в Абхазии пойдут в детские сады в новом учебном году, сказала в интервью радио Sputnik главный специалист дошкольного образования Министерства просвещения Аида Миная.
По ее словам, наибольшая нехватка мест наблюдается в Гудауте, где всего один детсад. В этом году туда было подано около трехсот заявлений, но принять садик смог только 160 детей. Поэтому в городе необходимо открыть еще одно дошкольное учреждение.
"В Гагрском районе лежат 50 заявлений, но этот вопрос будет решен, так как идут ремонтные работы во втором корпусе детского сада "Мрамза". Он должен открыться через несколько месяцев, и дети будут зачислены. В других районах нехватки мест в детских садах нет", – заметила она.
Сухумские детские сады приняли всех детей, но при этом их количество в группах превышает нормы, добавила Миная.
"Согласно нормам, в одной группе должно быть не больше 20-25 детей. Но в сухумских детсадах количество может превышать 30 и доходить до 40 детей, таких групп немало. Причина в нехватке детских садов. Если бы в столице открылся еще один детский сад, то ситуация улучшилась бы. Решить этот вопрос сразу, наверное, нельзя, но мы на это надеемся", – сказала главный специалист дошкольного образования Минпросвещения.
Существует и другая проблема, продолжила она. В Ткуарчалском районе есть три детских сада, но при этом количество детей небольшое – на сегодняшний день подано только 18 заявлений. Не так много дошкольников и в Очамчырском районе – там было принято 43 заявления.
Миная добавила, что отдельная проблема – нехватка работников детсадов, например, в Гагрском районе, а также недостаточно количество специалистов в районах республики – логопедов, психологов и преподавателей физкультуры.