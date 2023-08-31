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Девочка-подросток спасла ребенка в Пицунде
Девочка-подросток спасла ребенка в Пицунде
Девятилетний гость из Нижнего Тагила чуть не утонул в Пицунде, потому что его мышцы свело судорогой. 31.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-31T12:31+0300
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СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Девочка-подросток из Вологды спасла в Пицунде тонущего мальчика, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Благодаря грамотным действиям Алины Смирновой Матвей был спасен. В руководстве МЧС Абхазии высоко оценили личностные качества девочки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230831/solntse-more-i-pesok-leto-na-sukhumskom-poberezhe-1047547449.html
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Девочка-подросток спасла ребенка в Пицунде
12:31 31.08.2023 (обновлено: 12:44 31.08.2023)
Девятилетний гость из Нижнего Тагила чуть не утонул в Пицунде, потому что его мышцы свело судорогой.
СУХУМ, 31 авг – Sputnik.
Девочка-подросток из Вологды спасла в Пицунде тонущего мальчика, сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
15-летняя Алина Смирнова купалась на одном из пицундских пляжей. Она заметила, что девятилетний Матвей Паламчук нырнул под воду и долго не выныривал. Выяснилось, что у мальчика началась судорога, он стал захлебываться.
Благодаря грамотным действиям Алины Смирновой Матвей был спасен. В руководстве МЧС Абхазии высоко оценили личностные качества девочки.