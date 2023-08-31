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Группа украинских диверсантов разгромлена в Брянской области
Группа украинских диверсантов разгромлена в Брянской области
После начала военной спецоперации на Украине на территорию приграничных регионов регулярно пытаются прорваться диверсанты, планирующие совершить теракты. 31.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-31T10:25+0300
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СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Группа диверсантов, в которую входили сотрудники украинских спецслужб, была разгромлена в Навлинском районе Брянской области, сообщает пресс-служба ФСБ России."ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и МВД 30 августа на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины", – говорится в сообщении.Целью диверсантов была серия терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. При себе у них были американские автоматы, мощные взрывные устройства, гранаты и патроны натовского образца, приборы ночного видения. Боевики оказали сопротивление, в итоге двое из них были ликвидированы и пятеро, трое из которых ранены, задержаны.Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230828/fsb-opublikovala-video-priznaniya-eks-sotrudnika-genkonsulstva-ssha-shonova-1047709024.html
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Группа украинских диверсантов разгромлена в Брянской области
10:25 31.08.2023 (обновлено: 11:55 31.08.2023)
После начала военной спецоперации на Украине на территорию приграничных регионов регулярно пытаются прорваться диверсанты, планирующие совершить теракты.
СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Группа диверсантов, в которую входили сотрудники украинских спецслужб, была разгромлена в Навлинском районе Брянской области, сообщает пресс-служба ФСБ России.
"ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и МВД 30 августа на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины", – говорится в сообщении.
Целью диверсантов была серия терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. При себе у них были американские автоматы, мощные взрывные устройства, гранаты и патроны натовского образца, приборы ночного видения.
Боевики оказали сопротивление, в итоге двое из них были ликвидированы и пятеро, трое из которых ранены, задержаны.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.